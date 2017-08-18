«Делитесь едой»: в Алматы появятся холодильники с бесплатными продуктами

Житель Алматы предложил новый для горожан вид благотворительности — «холодильник милосердия». Он приобрел витринный холодильник, чтобы сердобольные горожане оставляли в нем еду, а нуждающиеся могли ее забирать.

Об этом Алихан Байконуров написал на своей странице в Facebook.

«Мы отдаем его даром. Но с одним условием», — пояснил мужчина.

«Каждый раз, когда вы уезжаете в отпуск, у вас остаются продукты, которые испортятся, пока вы вернетесь. Когда вы отмечаете праздник, бывает так, что остается много лишней еды, которую просто невозможно съесть, и скорее всего, она заплесневеет в течение следующей недели.

Многие люди, увидев, что проходит срок годности продуктов, не дожидаясь, выбрасывают их, хотя они вполне пригодны и спустя несколько дней после истечения срока. Ну и напоследок, мой друг, чей бизнес связан с общепитом, как-то сказал, что половина блюд, от которых отказались, не тронув их, тупо отправляется в утиль. И это во многих заведениях!, — говорит алматинец.

По его мнению, эту проблему может решить такая простая вещь, как холодильник милосердия.

Впервые Алибек увидел такие холодильники на улицах Денвера.

Как рассказал парень, там почти в каждом жилом квартале, а также возле многих крупных магазинов стоят такие холодильники для малоимущих семей, студентов, пенсионеров, которым стыдно просить милостыню, но которым очень хочется есть.

Жители, а также ритейлеры оставляют вполне еще съедобные продукты, а те, кто нуждается, просто приходят и берут. На стенке холодильника пачка стикеров и ручка, приносящие еду оставляют на пакете число и время, чтобы по прошествии времени старые продукты заменяли на более новые.

«Гениальная идея! А ведь и у меня бывает неделями лежат закрытые молочные продукты, сухофрукты, полуфабрикаты, которые по тем или иным причинам есть уже не хочется, но и выкинуть жалко», — рассказал Алибек.

Он отметил, что тренд Food Sharing становится все популярнее в мире.

«Хочется чтобы и мы не отставали в этом направлении. Недавно я и мои друзья Айдар Жуманов и Рамиль Нурмагомедов заработали денег на совместном проекте, ну и по традиции часть отправили на благотворительность, купив три таких холодильника для целей фудшеринга.

Два уже забрали наши знакомые и в скором времени установят их. Остался последний холодильник, и мы его отдадим бесплатно тем, кто готов будет разместить его в своем магазине/столовой/дворе и тем самым поддержит фудшеринг, — резюмировал парень.