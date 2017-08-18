В Казани открылся республиканский конкурс «Автоледи-2017»

В нем принимают участие 56 победительниц городских и районных этапов состязаний. Впервые участницам предстоит пройти не два, а три этапа конкурса.

Самой взрослой участнице — 63 года. Наталья Березовская представляет Бугульминский район. Ее стаж вождения — восемь лет. Недавно она приняла участие в конкурсе, посвященном Дню пожилого человека, и решила на этом не останавливаться. Активная пенсионерка успешно совмещает участие в общественных мероприятиях с семейными обязанностями. Она воспитывает пятерых внуков.

«Машина на пенсии просто необходима. Я езжу на ней на дачу, за грибами, ягодами и травами, развожу по кружкам внуков. Перед конкурсом немного волнуюсь. У меня есть небольшие проблемы с маневрированием», — рассказала пенсионерка журналистам.

Самой юной участнице конкурса — 18 лет. Ксения Федотова приехала из Чистопольского района. Водительские права девушка получила совсем недавно. Несмотря на стаж вождения всего в три месяца она выиграла конкурс в родном городе. На финале она выступает на автомобиле «ВАЗ-2110».

«Я с детства люблю водить машину, меня научил папа. Считаю, что на конкурсе все задания легкие. Победа зависит от везения и внутреннего состояния. Мне папа всегда говорил, что совсем не важно, какая машина. Важно, какой водитель», — отметила первокурсница КГАСУ.

Республиканский конкурс водительского мастерства среди женщин-автомобилистов проводится в Татарстане в 17-й раз. На торжественной церемонии его открытия представительниц прекрасного пола поприветствовал первый заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ Халил Шайхутдинов.

«Ежегодно на дорогах растет количество автолюбителей. По итогам прошлого года из 18 тысяч человек, получивших водительские удостоверения в республике, 11 тысяч составляют женщины. Считаю, что женщины на дорогах реже нарушают правила, чем мужчины, потому, что они, как мамы, осознают ответственность. Вы должны быть законопослушными. Надеюсь, что вы станете примером для других водителей», — сказал он, обращаясь к участницам конкурса.

Конкурсанткам впервые предстоит преодолеть три этапа соревнований: теоретический, практический и дополнительный конкурс баннеров на тему «Безопасность на дороге — забота общая». Третий этап проводится вне общего зачета.

«Мы хотим, чтобы наши участницы не только хорошо ездили и знали правила дорожного движения, но и призывали других людей соблюдать ПДД. Баннеры, которые изготовили девушки, мы разместим на нашем сайте, а самые лучшие — на дорогах республики в качестве социальной рекламы. Результаты третьего этапа конкурса рассматриваются отдельно», — сообщил и.о. начальника отдела пропаганды ГИБДД РТ Хайдар Зиганшин.