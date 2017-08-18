В Казани появились на свет Пелагея, Гордей, Севиль и Лионель
(Город Казань KZN.RU, 18 августа). За прошедшую неделю в отделах ЗАГС Казани зарегистрировано рождение 461 ребенка: 246 мальчиков и 215 девочек.
(Город Казань KZN.RU, 18 августа). За прошедшую неделю в отделах ЗАГС Казани зарегистрировано рождение 461 ребенка: 246 мальчиков и 215 девочек.
Возраст самой юной мамы — 18 лет, самой зрелой — 45 лет, самого юного отца — 18 лет, самого зрелого — 55 лет. Минимальный вес ребенка при рождении составил 790 грамм, а максимальный — 4520 грамм.
Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Малика, Тимур, Карим, Эмиль, Софья, Ева, Дарья, Елизавета, Егор, Амир.
Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Марта, Пелагея, Кемаль, Гордей, Севиль, Радис, Лионель, Рузанна, Айлина, Эрмин, Клим, Лана, Лиана.
За этот же период в отделах ЗАГС города зарегистрировали свой брак 413 пар. Самому молодому жениху 20 лет, самой молодой невесте — 19 лет. Возраст самого взрослого жениха этой недели — 83 года, невесты — 76 лет, сообщает Управление ЗАГС Казани.