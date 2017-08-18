В Казани появились на свет Пелагея, Гордей, Севиль и Лионель

Возраст самой юной мамы — 18 лет, самой зрелой — 45 лет, самого юного отца — 18 лет, самого зрелого — 55 лет. Минимальный вес ребенка при рождении составил 790 грамм, а максимальный — 4520 грамм.

За этот же период в отделах ЗАГС города зарегистрировали свой брак 413 пар. Самому молодому жениху 20 лет, самой молодой невесте — 19 лет. Возраст самого взрослого жениха этой недели — 83 года, невесты — 76 лет, сообщает Управление ЗАГС Казани.