В 18 школах Калининграда остались места в первых классах

Источник: Аргументы и факты

В августе прошла приемка и общеобразовательных учреждений Калининграда. Все они готовы к новому учебному году.

«Наряду с проверками готовности проводится мониторинг обеспечения образовательных учреждений педагогическими кадрами. По состоянию на 17 августа в общеобразовательных учреждениях имеется 15 вакансий, из них — 7 учителей математики, 4 учителей русского языка и литературы, 3 учителей иностранных языков и одна — учителя физики», — рассказали в мэрии.