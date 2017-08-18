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15:27 (мск), источник: АиФ Калининград

В 18 школах Калининграда остались места в первых классах

В 18 школах Калининграда за 2 недели до начала учебного года еще остались места в первых классах, сообщает пресс-служба городской администрации.

Источник: Аргументы и факты

В августе прошла приемка и общеобразовательных учреждений Калининграда. Все они готовы к новому учебному году.

«Наряду с проверками готовности проводится мониторинг обеспечения образовательных учреждений педагогическими кадрами. По состоянию на 17 августа в общеобразовательных учреждениях имеется 15 вакансий, из них — 7 учителей математики, 4 учителей русского языка и литературы, 3 учителей иностранных языков и одна — учителя физики», — рассказали в мэрии.

Отметим, что еще остались места в школах: №№ 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 19, 24, 25, 26, 29, 35, 39, 41, 44, 48, 53.

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