В 18 школах Калининграда остались места в первых классах
В 18 школах Калининграда за 2 недели до начала учебного года еще остались места в первых классах, сообщает
В 18 школах Калининграда за 2 недели до начала учебного года еще остались места в первых классах, сообщает
В августе прошла приемка и общеобразовательных учреждений Калининграда. Все они готовы к новому учебному году.
«Наряду с проверками готовности проводится мониторинг обеспечения образовательных учреждений педагогическими кадрами. По состоянию на 17 августа в общеобразовательных учреждениях имеется 15 вакансий, из них — 7 учителей математики, 4 учителей русского языка и литературы, 3 учителей иностранных языков и одна — учителя физики», — рассказали в мэрии.
Отметим, что еще остались места в школах: №№ 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 19, 24, 25, 26, 29, 35, 39, 41, 44, 48, 53.