В центре Воронежа появится новая зона отдыха
Благоустройство улицы Степана Разина пройдет в 2018 году.
Благоустройство улицы Степана Разина пройдет в 2018 году.
Новая зона отдыха появится в Центральном районе Воронежа на улице Степана Разина, сообщила
Согласно проекту, на улице Степана Разина обустроят пешеходные дорожки из тротуарной плитки, газоны, клумбы и цветники, установят скамейки и урны, малые архитектурные формы. В зоне отдыха разместят летние кафе. Территория будет доступна для маломобильной группы населения.
К середине августа 2017 года подрядчик провел разработку грунта и приступил к установке бордюра.
Ко Дню города завершатся основные работы по благоустройству территории возле БСМП на проспекте Патриотов. В сквере, который получит название «Версаль», посадят клумбы и газон, разобьют радиальные дорожки, установят малые архитектурные формы. Новый парк «Олимпийский» откроется в микрорайоне ВАИ к концу 2017 года. В парке появятся детская и спортивная площадки, велодорожки, амфитеатр, цветники. В октябре новый сквер благоустроят в воронежском микрорайоне Березовая роща. В сквере планируют установить ограждения, обустроить тротуары и цветники, а также реконструировать сценическую площадку. До 1 сентября в Железнодорожном районе реконструируют сквер «У озера». Кроме того, в Левобережном районе благоустроят заброшенный парк «Бам». Сотрудники управы района проведут среди воронежцев конкурс на лучший
В Воронежской области в рамках приоритетного проекта «Благоустройство территорий муниципальных образований» планируют благоустроить 172 парка и сквера к 2020 году.