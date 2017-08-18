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12:42 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В центре Воронежа появится новая зона отдыха

Благоустройство улицы Степана Разина пройдет в 2018 году.

Источник: РИА "Воронеж"

Новая зона отдыха появится в Центральном районе Воронежа на улице Степана Разина, сообщила пресс-служба мэрии в пятницу, 18 августа. Проект благоустройства реализуют в 2018 году.

Согласно проекту, на улице Степана Разина обустроят пешеходные дорожки из тротуарной плитки, газоны, клумбы и цветники, установят скамейки и урны, малые архитектурные формы. В зоне отдыха разместят летние кафе. Территория будет доступна для маломобильной группы населения.

К середине августа 2017 года подрядчик провел разработку грунта и приступил к установке бордюра.

До конца 2017 года в Воронеже появится несколько новых парков и скверов.

Ко Дню города завершатся основные работы по благоустройству территории возле БСМП на проспекте Патриотов. В сквере, который получит название «Версаль», посадят клумбы и газон, разобьют радиальные дорожки, установят малые архитектурные формы. Новый парк «Олимпийский» откроется в микрорайоне ВАИ к концу 2017 года. В парке появятся детская и спортивная площадки, велодорожки, амфитеатр, цветники. В октябре новый сквер благоустроят в воронежском микрорайоне Березовая роща. В сквере планируют установить ограждения, обустроить тротуары и цветники, а также реконструировать сценическую площадку. До 1 сентября в Железнодорожном районе реконструируют сквер «У озера». Кроме того, в Левобережном районе благоустроят заброшенный парк «Бам». Сотрудники управы района проведут среди воронежцев конкурс на лучший дизайн-проект парка.

В Воронежской области в рамках приоритетного проекта «Благоустройство территорий муниципальных образований» планируют благоустроить 172 парка и сквера к 2020 году.

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