В центре Воронежа появится новая зона отдыха

Источник: РИА "Воронеж"

Новая зона отдыха появится в Центральном районе Воронежа на улице Степана Разина, сообщила пресс-служба мэрии в пятницу, 18 августа. Проект благоустройства реализуют в 2018 году.

Согласно проекту, на улице Степана Разина обустроят пешеходные дорожки из тротуарной плитки, газоны, клумбы и цветники, установят скамейки и урны, малые архитектурные формы. В зоне отдыха разместят летние кафе. Территория будет доступна для маломобильной группы населения.

К середине августа 2017 года подрядчик провел разработку грунта и приступил к установке бордюра.

До конца 2017 года в Воронеже появится несколько новых парков и скверов.

Ко Дню города завершатся основные работы по благоустройству территории возле БСМП на проспекте Патриотов. В сквере, который получит название «Версаль», посадят клумбы и газон, разобьют радиальные дорожки, установят малые архитектурные формы. Новый парк «Олимпийский» откроется в микрорайоне ВАИ к концу 2017 года. В парке появятся детская и спортивная площадки, велодорожки, амфитеатр, цветники. В октябре новый сквер благоустроят в воронежском микрорайоне Березовая роща. В сквере планируют установить ограждения, обустроить тротуары и цветники, а также реконструировать сценическую площадку. До 1 сентября в Железнодорожном районе реконструируют сквер «У озера». Кроме того, в Левобережном районе благоустроят заброшенный парк «Бам». Сотрудники управы района проведут среди воронежцев конкурс на лучший дизайн-проект парка.