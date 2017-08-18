Самку карликового бегемота в Московском зоопарке назвали Ксюша
Самку карликового бегемота в Московском зоопарке назвали Ксюша. Об этом во время празднования Дня бегемота сообщила директор зоопарка Светлана Акулова.
Самку карликового бегемота в Московском зоопарке назвали Ксюша. Об этом во время празднования Дня бегемота сообщила директор зоопарка Светлана Акулова.
«Сегодня мы рады поздравить, что у Москвы есть маленькая бегемотица, и у нее не было имени. Имя ей выбрала девушка Ксения, она дала бегемотице имя — Ксюша», — сказала С. Акулова.
Директор подарила Ксении, которая предложила имя, сертификат на посещение зоопарка и своей «крестницы».
Ранее сообщалось, что молодая самка карликового бегемота приехала в Московский зоопарк из Швеции в начале августа. Животному исполнилось три года. Ее разместили в павильоне «Животные Африки». Московский зоопарк устроил праздник в честь нового обитателя — самке карликового бегемота — на котором и определил ее имя.