Холманских: «По статистике, на Урале — 33 тысячи наркоманов, реальная цифра — вдвое больше»

Кроме того, работа уполномоченных органов не всегда эффективна, что показал опрос жителей УрФО. Об этом рассказал полпред президента Игорь Холманских на заседании комиссии по безопасности, передает корреспондент Накануне.RU.

Холманских рассказал, что сохраняется тенденция снижения распространения наркомании. Количество лиц, состоящих на медицинских учетах, уменьшилось на 20,4%, а количество лиц с диагнозом «потребление наркотиков с негативными последствиями» сократилось на 28,4%. По состоянию на 20 июня, общее количество наркозависимых в округе превышает 33 тыс. человек.

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Между тем, несмотря на улучшение ситуации с ограничением сбыта наркотиков, проблема распространения наркомании остается серьезной угрозой национальной безопасности.

«Призываю не успокаиваться и не успокаивать себя цифрами официальной статистики. Они могут в разы отличаться от реальной ситуации. В России 7 млн 500 тыс. человек страдают наркозависимостью, то есть это каждый 20 житель страны», — сказал Холманских.

По его данным, в Уральском федеральном округе число наркозависимых может приближаться к 60 тыс. человек. Трудности противодействия наркотизации связаны с распространением зелья через интернет. По словам полпреда, сегодня есть недостатки в работе по сокращению предложений наркотиков и спроса на него путем профилактики.

«Транснациональные группировки продолжают активно использовать развитую транспортную инфраструктуру Урала для организации транзита и поставок наркотиков», — сказал Холманских.

Недостаточна работа по невовлечению несовершеннолетних в употребление зелья, добавил полпред. Так, в первом полугодии 2017 г. выявлено всего 12 фактов склонения детей к употреблению наркотиков, за это же время на наркоучет было поставлено 155 несовершеннолетних. Цифры отличаются на порядок.

В 2017 г. впервые поставлены на учет 1 тыс. 346 человек и 2 тыс. 105 человек с диагнозом «потребление наркотиков с негативными последствиями».

«Оценивая результаты работы по любой государственной задаче, нужно, в первую очередь, учитывать мнение граждан. Службой специальной связи в апреле был проведен социальный опрос с целью выявить уровень распространения наркомании в стране. 38,6% населения УрФО оценивают его как «высокий» или «очень высокий», — отметил Холманских. Кроме того, 27% уральцев считают работу по профилактике наркозависимости неэффективной.

Начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе Юрий Турыгин подтвердил, что немало проблем в противодействии наркотизации остаются нерешенными. Работа ответственных за это ведомств — органов правоохраны, государственной власти, местного самоуправления — не всегда оказывается эффективной.

Так, за истекшее полугодие наркомания унесла 400 жизней. Большинство погибших — молодые люди. Особую тревогу вызывает обстановка в Свердловской и Челябинской областях: в первой погибло 184 человека, во второй — 203.

«Проведенный анализ показал, что не всегда принимаемые меры можно признать эффективными. Степень проработанности не позволяет достичь целевых показателей. Иной раз нарушения в работе антинаркотической комиссии приходилось устранять при прокурорском надзоре», — сказал Турыгин.

Так, в Курганской области реализация программы не позволила достичь целевых индикаторов — снижения числа наркоманов. В регионе растет число новых потребителей зелья. Проблемы в регионах могут быть связаны и с недостаточным финансированием запланированных мероприятий. Это отмечается в Тюменской и Челябинской областях, а также Югре.

«Надо менять подход. Недорабатывают региональные антинаркотические комиссии, которые призваны решать проблемы, нужна координация местной власти. По итогам первого полугодия 2017 г. на 30% до 12 тыс. увеличилось число выявленных преступлений. Изменился их качественный уровень. В Тюменской области завершено расследование уголовного дела двух жителей Новосибирской области, которые готовили к распространению 55 кг “синтетики”, в Челябинской пресекли деятельность банды из 60 человек, которая сбывала наркотики через интернет», — сказал Турыгин.

Он добавил, что необходимо повышать качество расследования уголовных дел. По его данным, выросло количество прекращенных прокурорами дел, так, например, произошло в Надымском районе (ЯНАО) с делом о покушении на сбыт наркотиков.

«Следователь не удосужился выяснить, при каких обстоятельствах обвиняемый покупал наркотики для последующей перепродажи», — сказал Турыгин.

Значительно усложняет работу по пресечению сбыта и распространения наркотиков отсутствие личного контакта между продавцом и покупателем: они совершают сделку и договариваются о способе сбыта, месте «закладки» через интернет. Турыгин зачитал присутствовавшим подборку подобных объявлений. Там перечислены даже «подарки» за покупку, инструкции для закладчиков и вакансии для распространителей. Такая работа названа «довольно прибыльным делом».