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16:27 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде открылась выставка, посвященная Сталинграду и Хиросиме

Экспозиция «Сталинград-Хиросима. Призыв к миру» открылась 18 августа в музее-панораме «Сталинградская битва».

Выставка подготовлена при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Создатели экспозиции поставили себе цель показать, какая трагедия объединила японский город Хиросиму и город на Волге Сталинград. Они собрали выставку из двух разделов. Первый будет посвящен послевоенным дружественным связям японских городов и Сталинграда-Волгограда. Посетители смогут увидеть предметы японского народного творчества, а также привезенные с пепелищ Хиросимы куски расплавленного стекла, осколки черепицы, стопки оплавленных монет, которые напоминают об ужасах ядерной войны.

Второй раздел посвящен одному из самых страшных дней в истории города Сталинграда — 23 августа 1942 года, когда город был подвергнут массированным налетам гитлеровской авиации и превращен в груду развалин. Материальный ущерб, причиненный фашистами городу и жителям, составил свыше 900 миллионов рублей в ценах тех лет. Погибло около 43 тысяч, ранено свыше 150 тысяч человек. На выставке будут представлены документы, фотографии и уцелевшие личные вещи жителей Сталинграда.

Напомним, что трагедия в городе Хиросима произошла 6 августа 1945 года. В 8 часов 15 минут на высоте 580 метров над землей впервые в истории человечества произошел взрыв атомной бомбы. Число жертв к концу 1945 года составило примерно 140 тысяч человек.

Выставка будет экспонироваться в музее до 24 сентября 2017 года.

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