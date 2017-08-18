Брестчане против возвращения городу исторического названия
Брестчане отрицательно высказываются о переименовании города в Берестье, однако петиция с таким предложением собрала уже почти 700 подписей.
Брестчане отрицательно высказываются о переименовании города в Берестье, однако петиция с таким предложением собрала уже почти 700 подписей.
БРЕСТ, 18 авг — Sputnik. Петиция с предложением вернуть Бресту историческое название появилась на сайте «Удобный город» 29 июля.
Автор обращения говорит о том, что Брест сейчас носит название, искаженное полонизацией и русификацией страны. Он считает, что наступающее в 2019 году тысячелетие города — отличный повод, чтобы вернуть Бресту исконное имя.
Создатель петиции планирует направить ее в Брестский горисполком, для этого под обращением должны подписаться 900 человек. За десять дней до отправления предложение поддержали уже около 700 человек.
«Лучше поменяйте асфальт»
В социальных сетях почти месяц идет активное обсуждение обращения. Основная масса брестчан отрицательно высказывается по поводу процедуры переименования.
«Человек хоть подумал о цене данной инициативы? Для простых людей, юридических лиц и городского бюджета?», — вопрошает пользователь Facebook Виктор Фисюк.
«Я вас очень прошу, пока ничего не меняйте. В 2025-м поменяете. Лучше поменяйте асфальт во дворах за эти деньги. И вообще, не вы давали название моему любимому Бресту. Прикинь, говоришь: “Окей Google, что посмотреть в Бресте?”. А он вам: “По вашему запросу ничего не найдено”», — пишет Владимир Кашкан.
Некоторые оценивают вопрос с экономической точки зрения, другие смотрят на него с позиции истории и патриотизма.
«Ну, конечно, назовем Берестье, Городня, Менск, а потом возьмем дубины и будем жить в пещерах. Все это история, которую надо знать и помнить, но возвращаться к ней, я думаю не стоит», — говорит Александр Полещук.
«В Минске, как проспект Франциска Скорины, то быстро переименовали в проспект Победителей, и ничего. Лучше бы улицы Ленина начали переименовывать в улицы тех личностей, что сделали для города и для страны хорошее. Я лично не против Берестья, но от перемены мест слагаемых сумма не меняется», — считает Андрей Бондарь.
«Когда на улицах будет слышна белорусская речь, вот тогда и будут созвучны древние названия городов. Сегодня это похоже просто на издевательство. Якое цяпер Берасце цi Бярэсце. По мне, Брэст лепш, чым Берасце», — думает Александр Григорьев.
«Берестье — это территория крепости»
Брестчане на улице солидарны с пользователями соцсетей.
«Сегодняшним Брестом нужно пережить тысячелетие. До празднования к этому вопросу подходить не стоит. Но вместе с тем, эта тема должна быть на широком обсуждении всей общественности города. Сейчас будоражить и волновать людей пока не надо. А пройдет тысячелетие — можно. Здесь напрашиваются еще другие вопросы, что родился город не в 1019-м, а в 1017 году. Накладывается одно на другое, поэтому давайте встретим круглую дату как есть, а затем будем дискуссионно с привлечением историков, градоначальников, знающих людей обсуждать этот вопрос», — рассказал Sputnik брестчанин Анатолий Иванченков.
Анатолий Иванченков считает, что вопрос переименования нужно обсуждать с привлечением историков и градоначальников.
Горожане также не могут сойтись во мнении, какое именно историческое название возвращать: Берестье,
«Экономически это нецелесообразно. Есть куча других проблем, которыми надо заняться и куда направить деньги. А переименовать целый город — это значит переделать паспорта минимум 300-м тысячам людей. Хотя, я за то, чтобы вернуть. Может, впоследствии
Юрий Сальников говорит, что возвращение старого имени экономически нецелесообразно.
Позиция некоторых заключается в том, что нет смысла переименовывать город, история которого началась уже после того, как его перенесли с территории Брестской крепости на новое место и построили с нуля.
Александра Дубина думает, что лучше направить силы на увековечивание памяти о старом городе на месте Брестской крепости.
«Не вижу смысла в этом. Уже все привыкли, что Берестье — это территория крепости. Как по мне, более интересно там