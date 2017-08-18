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12:37 (мск), источник: Sputnik.by

Брестчане против возвращения городу исторического названия

Брестчане отрицательно высказываются о переименовании города в Берестье, однако петиция с таким предложением собрала уже почти 700 подписей.

Источник: Sputnik.by

БРЕСТ, 18 авг — Sputnik. Петиция с предложением вернуть Бресту историческое название появилась на сайте «Удобный город» 29 июля.

Автор обращения говорит о том, что Брест сейчас носит название, искаженное полонизацией и русификацией страны. Он считает, что наступающее в 2019 году тысячелетие города — отличный повод, чтобы вернуть Бресту исконное имя.

Создатель петиции планирует направить ее в Брестский горисполком, для этого под обращением должны подписаться 900 человек. За десять дней до отправления предложение поддержали уже около 700 человек.

«Лучше поменяйте асфальт»

В социальных сетях почти месяц идет активное обсуждение обращения. Основная масса брестчан отрицательно высказывается по поводу процедуры переименования.

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«Человек хоть подумал о цене данной инициативы? Для простых людей, юридических лиц и городского бюджета?», — вопрошает пользователь Facebook Виктор Фисюк.

«Я вас очень прошу, пока ничего не меняйте. В 2025-м поменяете. Лучше поменяйте асфальт во дворах за эти деньги. И вообще, не вы давали название моему любимому Бресту. Прикинь, говоришь: “Окей Google, что посмотреть в Бресте?”. А он вам: “По вашему запросу ничего не найдено”», — пишет Владимир Кашкан.

Некоторые оценивают вопрос с экономической точки зрения, другие смотрят на него с позиции истории и патриотизма.

«Ну, конечно, назовем Берестье, Городня, Менск, а потом возьмем дубины и будем жить в пещерах. Все это история, которую надо знать и помнить, но возвращаться к ней, я думаю не стоит», — говорит Александр Полещук.

«В Минске, как проспект Франциска Скорины, то быстро переименовали в проспект Победителей, и ничего. Лучше бы улицы Ленина начали переименовывать в улицы тех личностей, что сделали для города и для страны хорошее. Я лично не против Берестья, но от перемены мест слагаемых сумма не меняется», — считает Андрей Бондарь.

«Когда на улицах будет слышна белорусская речь, вот тогда и будут созвучны древние названия городов. Сегодня это похоже просто на издевательство. Якое цяпер Берасце цi Бярэсце. По мне, Брэст лепш, чым Берасце», — думает Александр Григорьев.

«Берестье — это территория крепости»

Брестчане на улице солидарны с пользователями соцсетей.

«Сегодняшним Брестом нужно пережить тысячелетие. До празднования к этому вопросу подходить не стоит. Но вместе с тем, эта тема должна быть на широком обсуждении всей общественности города. Сейчас будоражить и волновать людей пока не надо. А пройдет тысячелетие — можно. Здесь напрашиваются еще другие вопросы, что родился город не в 1019-м, а в 1017 году. Накладывается одно на другое, поэтому давайте встретим круглую дату как есть, а затем будем дискуссионно с привлечением историков, градоначальников, знающих людей обсуждать этот вопрос», — рассказал Sputnik брестчанин Анатолий Иванченков.

Анатолий Иванченков считает, что вопрос переименования нужно обсуждать с привлечением историков и градоначальников.

Горожане также не могут сойтись во мнении, какое именно историческое название возвращать: Берестье, Брест-Литовск или Брест-над-Бугом.

«Экономически это нецелесообразно. Есть куча других проблем, которыми надо заняться и куда направить деньги. А переименовать целый город — это значит переделать паспорта минимум 300-м тысячам людей. Хотя, я за то, чтобы вернуть. Может, впоследствии когда-нибудь, когда будет более стабильная экономическая ситуация, было бы конечно здорово. Тем более, еще надо определиться, какое из названий вернуть. Потому что там очень однобоко, ссылаясь всего на один документ, это предлагают, я читал это обращение. Я думаю, это пока просто кипиш поднять. Явно несерьезная петиция», — выразил мнение Юрий Сальников.

Юрий Сальников говорит, что возвращение старого имени экономически нецелесообразно.

Позиция некоторых заключается в том, что нет смысла переименовывать город, история которого началась уже после того, как его перенесли с территории Брестской крепости на новое место и построили с нуля.

Александра Дубина думает, что лучше направить силы на увековечивание памяти о старом городе на месте Брестской крепости.

«Не вижу смысла в этом. Уже все привыкли, что Берестье — это территория крепости. Как по мне, более интересно там что-то сделать, чтобы это была не только крепость, но и память о том, что это старый город. Переименовывать уже современный Брест в Берестье… Он — Брест», — считает Александра Дубина.

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