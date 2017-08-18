В Башкирии главврач Давлекановской больницы сообщил о состоянии здоровья найденной девочки

По словам отца ребенка, место, где нашли девочку, проходили раз пять.
«Нашел мой родной брат в полутора километрах от нашего дома. Взял на руки, поднял и всех позвал. Благодарю всех, кто участвовал в поисках нашей дочери, сочувствовал нам. Огромное спасибо! Даже нет слов, как я благодарен МВД, МЧС, волонтёрам. Всю ночь искали, сутки искали, и нашли. Первое, что запомнил, когда увидел дочку, что она узнала меня и улыбнулась, обрадовалась», — рассказал агентству «Башинформ» отец девочки.
По словам главного врача Давлекановской центральной районной больницы Айдара Салаватова, жизни девочки ничего не угрожает.
«Состояние ребенка средней тяжести. Переводим в Республиканскую детскую клиническую больницу на дообследование. Мы ставим диагноз — острый бронхит. Переохлаждение под вопросом. Сейчас температура девочки 36,5. Жизни ее на данный момент ничего не угрожает», — сказал главврач.