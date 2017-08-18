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13:01 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии главврач Давлекановской больницы сообщил о состоянии здоровья найденной девочки

УФА, 18 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина, Альфия Аглиуллина/. В Башкортостане благополучно завершились поиски пропавшей накануне трехлетней Марии Петровой. Корреспондент агентства «Башинформ» побывала на месте случившегося, посетила поисковый штаб, дом, где живет девочка с семьей, а также больницу, в которую привезли малышку.

По словам отца ребенка, место, где нашли девочку, проходили раз пять.

«Нашел мой родной брат в полутора километрах от нашего дома. Взял на руки, поднял и всех позвал. Благодарю всех, кто участвовал в поисках нашей дочери, сочувствовал нам. Огромное спасибо! Даже нет слов, как я благодарен МВД, МЧС, волонтёрам. Всю ночь искали, сутки искали, и нашли. Первое, что запомнил, когда увидел дочку, что она узнала меня и улыбнулась, обрадовалась», — рассказал агентству «Башинформ» отец девочки.

По словам главного врача Давлекановской центральной районной больницы Айдара Салаватова, жизни девочки ничего не угрожает.

«Состояние ребенка средней тяжести. Переводим в Республиканскую детскую клиническую больницу на дообследование. Мы ставим диагноз — острый бронхит. Переохлаждение под вопросом. Сейчас температура девочки 36,5. Жизни ее на данный момент ничего не угрожает», — сказал главврач.

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