В Башкирии главврач Давлекановской больницы сообщил о состоянии здоровья найденной девочки

«Нашел мой родной брат в полутора километрах от нашего дома. Взял на руки, поднял и всех позвал. Благодарю всех, кто участвовал в поисках нашей дочери, сочувствовал нам. Огромное спасибо! Даже нет слов, как я благодарен МВД, МЧС, волонтёрам. Всю ночь искали, сутки искали, и нашли. Первое, что запомнил, когда увидел дочку, что она узнала меня и улыбнулась, обрадовалась», — рассказал агентству «Башинформ» отец девочки.