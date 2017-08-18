21 августа в части домов Приволжского района Казани не будет воды
(Город Казань KZN.RU, 18 августа). 21 августа в части домов Приволжского района Казани будет прекращено водоснабжение. Это связано с работами по подключению водопровода.
(Город Казань KZN.RU, 18 августа). 21 августа в части домов Приволжского района Казани будет прекращено водоснабжение. Это связано с работами по подключению водопровода.
С 9.00 21 августа до 6.00 22 августа воды не будет по адресам: ул. Модельная, 4а, 4а/1, 6, 6а (детский сад № 363).
Автоцистерны с водой будут размещены согласно поступающим заявкам, сообщает