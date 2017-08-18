Непогода не отступает: в субботу на Крым опять обрушатся ливни с грозами
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости (Крым). В субботу в Крыму прогнозируются ливни с грозами и сильный ветер. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости (Крым). В субботу в Крыму прогнозируются ливни с грозами и сильный ветер. Об этом сообщает
«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” в течение суток 19 августа в Крыму сохранятся местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20−25 м\с», — уточнили в ведомстве.
В МЧС призывают жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности во время непогоды. В частности, во время дождя и сильного ветра следует плотно закрыть окна домов, убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы. На улице необходимо держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи и деревьев.
Во время грозы рекомендуется отключить радио и телевизоры, избегать использования телефонов и электроприборов. Также нельзя купаться в водоемах, ездить на велосипеде и бегать.
Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), с начала текущей недели в Крыму ухудшились погодные условия: местами идут дожди (временами сильные), сопровождаемые грозой, и дует штормовой ветер. Кроме того, в Белогорском и Красногвардейском районах в понедельник выпал крупный град, который повредил более тысячи гектаров садов.