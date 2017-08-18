Непогода не отступает: в субботу на Крым опять обрушатся ливни с грозами

«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” в течение суток 19 августа в Крыму сохранятся местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20−25 м\с», — уточнили в ведомстве.

В МЧС призывают жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности во время непогоды. В частности, во время дождя и сильного ветра следует плотно закрыть окна домов, убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы. На улице необходимо держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи и деревьев.

Во время грозы рекомендуется отключить радио и телевизоры, избегать использования телефонов и электроприборов. Также нельзя купаться в водоемах, ездить на велосипеде и бегать.