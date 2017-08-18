Поселок Управленческий в Самаре остался без воды
Там ведутся работы по замене задвижек на водоводах.
Там ведутся работы по замене задвижек на водоводах.
Как пишет Samru.ru со ссылкой на источник в «Самарских коммунальных системах», все дома поселка остались без воды. Воду подвозят бойлерами по адресам:
ул. Ветвистая, 1 (в районе пожарной части);.
ул. Лазо, 144;.
ул. Парижской Коммуны, 28;.
ул. Крайняя, 17 (у медсанчасти).
Пока неизвестно, когда завершатся работы, по данным другого источника, без воды осталось чуть более тысячи домов.