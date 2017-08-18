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13:04 (мск), источник: НИА Самара

Поселок Управленческий в Самаре остался без воды


Там ведутся работы по замене задвижек на водоводах.

Источник: Reuters

Как пишет Samru.ru со ссылкой на источник в «Самарских коммунальных системах», все дома поселка остались без воды. Воду подвозят бойлерами по адресам:

ул. Ветвистая, 1 (в районе пожарной части);.

ул. Лазо, 144;.

ул. Парижской Коммуны, 28;.

ул. Крайняя, 17 (у медсанчасти).

Пока неизвестно, когда завершатся работы, по данным другого источника, без воды осталось чуть более тысячи домов.

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