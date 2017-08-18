В Петербурге продают лимузин первого Президента России Бориса Ельцина

В Санкт-Петербурге продают «Мерседес» первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина.

Объявление появилось на одном из автомобильных Интернет-сайтов. Президентский лимузин Mercedes-Benz S-klasse Trasco Bremen синего цвета продается за 19 790 000 рублей.

Автомобиль бронирован самим автопроизводителем по спецзаказу. Технические характеристики: год выпуска 1994, пробег — 60 000 км, цвет «синий», двигатель — 5.0 л/ 320 л.с./бензин, автоматическая коробка, задниц привод, руль — левый.

Нынешний владелец уверяет, что отличное состояние вип-машины поддерживалось сотрудниками президентского гаража. При этом у автомобиля до продажи было два владельца.

Эта машина использовалась в Кремлевском гараже в годы правления первого президента Российской Федерации, Ельцина Бориса Николаевича. На этом автомобиле он лично (в качестве пассажира) выезжал на официальные и не официальные встречи. Продавец

Также в описании есть историческая ремарка. Мол, до приобретения этого лимузина Ельцин перебивался на оставшихся броневиках W116, W126 а также ЗиЛах.