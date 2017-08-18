Koktebel Jazz Party стал событием для ценителей джаза в мире — Мединский

Мединский прислал поздравление и приветствие гостям и участникам фестиваля, об этом сообщил в ходе пресс-конференции основатель фестиваля Дмитрий Киселев.

«Открывая юбилейный, 15-й джазовый сезон в Коктебеле, можно с уверенностью заявить, что инициатива его устроителей состоялась. Более того, смотр стал одним из любимых и долгожданных ежегодных культурных мероприятий в Крыму, на который съезжаются ценители джазового искусства всего мира», — сказано в приветствии министра.

Мединский отметил, что программа фестиваля год от года становится ярче и насыщенней.

«Уверен, что Koktebel Jazz Party-2017 обязательно запомнится всем его гостям, станет для них настоящим праздником музыки», — написано в приветствии министра.

Как отметил Киселев, растущую популярность фестиваля Koktebel Jazz Party отметили в министерстве культуры России, в связи с чем в 2016 году фестиваль был признан лучшим мероприятием событийного туризма.