В Симферополе собираются снести 33 нестационарных торговых объекта
Под руководством главы администрации города Симферополя Геннадия Бахарева состоялось заседание комиссии по демонтажу незаконных торговых объектов.
Под руководством главы администрации города Симферополя Геннадия Бахарева состоялось заседание комиссии по демонтажу незаконных торговых объектов.
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В числе незаконно размещённых объектов в Симферополе значатся нестационарные торговые объекты; торговые павильоны; металлические гаражи; вагончики; контейнерные площадки, используемые для торговли и ограничители проезда большегрузного транспорта.
Следует отметить, что практически по всем объектам собственники не были установлены, кроме того, в схему размещения нестационарных торговых объектов муниципального образования городской округ Симферополь они не включены. Большинство из предполагаемых к сносу НТО находятся в центральной части города и на основных магистральных улицах, при этом имеют неудовлетворительный внешний облик. Всё это, однозначно, не способствует формированию эстетического облика крымской столицы, — говорится в сообщении
В ходе голосования по каждому из объектов большинством голосов членов комиссии принято решение о необходимости демонтажа, соответствующие работы в сжатые сроки будут проведены подрядными организациями. В ходе заседания комиссии принято решение о сносе более трёх десятков нестационарных торговых объектов, которые размещались без соответствующей документации и не соответствовали утверждённым нами архитипам.
Обращаюсь к предпринимателям, пока, с просьбой о приведении их деятельности в правовое поле Российской Федерации.
На сегодня управлением торговли проведена инвентаризация практически всех НТО, расположенных в Симферополе. С учётом этого, работа по наведению порядка в части размещения НТО нами будет продолжена в усиленном режиме, — обратился к нерадивым предпринимателям Геннадий Бахарев.