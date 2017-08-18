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13:00 (мск), источник: КрымPress

В Симферополе собираются снести 33 нестационарных торговых объекта

Под руководством главы администрации города Симферополя Геннадия Бахарева состоялось заседание комиссии по демонтажу незаконных торговых объектов.

Как сообщает пресс-служба администрации крымской столицы, рассмотрены пакеты документов по 33 объектам, которые расположены без разрешительной документации на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности.

В числе незаконно размещённых объектов в Симферополе значатся нестационарные торговые объекты; торговые павильоны; металлические гаражи; вагончики; контейнерные площадки, используемые для торговли и ограничители проезда большегрузного транспорта.

Следует отметить, что практически по всем объектам собственники не были установлены, кроме того, в схему размещения нестационарных торговых объектов муниципального образования городской округ Симферополь они не включены. Большинство из предполагаемых к сносу НТО находятся в центральной части города и на основных магистральных улицах, при этом имеют неудовлетворительный внешний облик. Всё это, однозначно, не способствует формированию эстетического облика крымской столицы, — говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В ходе голосования по каждому из объектов большинством голосов членов комиссии принято решение о необходимости демонтажа, соответствующие работы в сжатые сроки будут проведены подрядными организациями. В ходе заседания комиссии принято решение о сносе более трёх десятков нестационарных торговых объектов, которые размещались без соответствующей документации и не соответствовали утверждённым нами архитипам.

Обращаюсь к предпринимателям, пока, с просьбой о приведении их деятельности в правовое поле Российской Федерации.

На сегодня управлением торговли проведена инвентаризация практически всех НТО, расположенных в Симферополе. С учётом этого, работа по наведению порядка в части размещения НТО нами будет продолжена в усиленном режиме, — обратился к нерадивым предпринимателям Геннадий Бахарев.

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