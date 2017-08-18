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13:47 (мск), источник: Газета.Ру

На «Первом канале» рассказали про будущее КВН, «Поля чудес» и «Вечернего Урганта»

На «Первом канале» рассказали про будущее программ КВН, «Поле чудес» и «Вечерний Ургант».

Источник: РИА "Новости"

«Нет, мы не закрываем «Давай поженимся», «Модный приговор», «Контрольную закупку» и «Первую студию». На будущее — мы не закрываем и «Поле чудес», КВН, «Что? Где? Когда?» и «Вечернего Урганта», — говорится в сообщении пресс-службы Первого канала, поступившем в «Газету.Ru».

Там также отметили, что все в порядке с передачей «Кто хочет стать миллионером», отлично себя чувствует и «Доброе утро», а программа «Время» по-прежнему выходит в 21.00.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что продукты в «Смаке» не закончились.

«Дмитрий Крылов покупает билеты в следующее путешествие. “Пусть говорят” с Дмитрием Борисовым собирает отличные рейтинги. Скоро увидите обновленное “Сегодня вечером”. Познер, кстати, тоже с нами», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе также призвали СМИ не выдавать желаемое за действительное.

6 комментариевк этой статье
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Комментарии6
Комментарии
6
Alex Heavy
Надоел это бесконечный совковый лохотрон: Чем отличается программа “Точь-в-точь” от проекта другова канала “Один в Один” – мне никто на Фэйсбуке так и не...
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