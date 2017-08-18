На «Первом канале» рассказали про будущее КВН, «Поля чудес» и «Вечернего Урганта»
На «Первом канале» рассказали про будущее программ КВН, «Поле чудес» и «Вечерний Ургант».
На «Первом канале» рассказали про будущее программ КВН, «Поле чудес» и «Вечерний Ургант».
«Нет, мы не закрываем «Давай поженимся», «Модный приговор», «Контрольную закупку» и «Первую студию». На будущее — мы не закрываем и «Поле чудес», КВН, «Что? Где? Когда?» и «Вечернего Урганта», — говорится в сообщении
Кроме того, в
«Дмитрий Крылов покупает билеты в следующее путешествие. “Пусть говорят” с Дмитрием Борисовым собирает отличные рейтинги. Скоро увидите обновленное “Сегодня вечером”. Познер, кстати, тоже с нами», — отмечается в сообщении.
В