Жителей екатеринбургского Уралмаша удивили горячие батареи

Правда, отопление появилось не в каждой комнате. «Обошла квартиру — батареи горячие (именно горячие — прямо кипяток) на кухне, в остальных комнатах холодные», — уточнила Людмила Варакина в беседе с корреспондентом ЕАН.
Отметим, что обычно отопительный сезон в уральской столице начинается не раньше середины сентября. Впрочем, вскоре выяснилось, что в доме производится промывка батарей.
По крайней мере, так удивленной екатеринбурженке объяснили происходящее слесари, которых она встретила на улице около дома. Эксперты в сфере ЖКХ подтверждают, что в рамках подготовки к отопительному сезону коммунальщики действительно занимаются промывкой внутридомовых сетей, из-за чего батареи могут стать горячими.