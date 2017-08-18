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13:21 (мск), источник: ЕАН

Жителей екатеринбургского Уралмаша удивили горячие батареи

В доме на улице Кировградской в Екатеринбурге сегодня неожиданно «раскочегарились» батареи. Об этом на своей страничке в соцсети сообщила член правления свердловского НП «Союз малого и среднего бизнеса» Людмила Варакина.

Правда, отопление появилось не в каждой комнате. «Обошла квартиру — батареи горячие (именно горячие — прямо кипяток) на кухне, в остальных комнатах холодные», — уточнила Людмила Варакина в беседе с корреспондентом ЕАН.

Отметим, что обычно отопительный сезон в уральской столице начинается не раньше середины сентября. Впрочем, вскоре выяснилось, что в доме производится промывка батарей.

Во время загрузки произошла ошибка.

По крайней мере, так удивленной екатеринбурженке объяснили происходящее слесари, которых она встретила на улице около дома. Эксперты в сфере ЖКХ подтверждают, что в рамках подготовки к отопительному сезону коммунальщики действительно занимаются промывкой внутридомовых сетей, из-за чего батареи могут стать горячими.

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