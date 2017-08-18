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13:18 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске открыли вакансию на должность хайпожора

Претенденту необходимо разбираться в медийных трендах, уметь создавать вирусные новости и быть способным встроить бренд компании в любой инфоповод, говорится в описании к вакансии.

Источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске открыли вакансию на должность хайпожора, об этом сообщает портал по поиску работы «Зарплата.ру».

Новый сотрудник компании будет вести социальные сети, а также участвовать в разработке сценариев для YouTube. Претенденту на должность хайпожора необходимо разбираться в медийных трендах, уметь создавать вирусные новости и быть способным встроить бренд компании в любой инфоповод.

За такую работу представители портала предлагают от 30 до 50 тысяч рублей в месяц. К окладу прилагается кофе, чай, печеньки и завтраки в офисе, а также возможность проходить любое обучение.

«За первый день публикации на вакансию уже откликнулись порядка 20 человек. К необычному решению найти такого сотрудника мы пришли в связи с тем, что хотим повысить известность бренда. Мы понимаем современного потребителя и можем предложить ему ту информацию, которая будет не только интересной, но и полезной. Благодаря хайпожору мы рассчитываем грамотно выстроить коммуникации в социальных медиа и показать аудитории, что говорим с ней на одном языке», — прокомментировал бренд-менеджер портала Иван Чирков.

С английского существительное «hype» переводится как «навязчивая реклама; шумиха, ажиотаж».

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