В Новосибирске открыли вакансию на должность хайпожора

Новый сотрудник компании будет вести социальные сети, а также участвовать в разработке сценариев для YouTube. Претенденту на должность хайпожора необходимо разбираться в медийных трендах, уметь создавать вирусные новости и быть способным встроить бренд компании в любой инфоповод.

За такую работу представители портала предлагают от 30 до 50 тысяч рублей в месяц. К окладу прилагается кофе, чай, печеньки и завтраки в офисе, а также возможность проходить любое обучение.