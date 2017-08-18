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13:15 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске летом обнаружили свалку снега

Где можно увидеть гору снега летом? Конечно, в Челябинске. Правда, за последние несколько месяцев он ни разу не выпадал, а остался лежать с зимы.

Снежная свалка была обнаружена 16 августа на улице Радонежская, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на региональное отделение Общероссийского народного фронта.

Сообщается, что незаконная снежная свалка образовалась здесь в результате зимней очистки дорог после вывоза снега.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Самое удивительное, что главным украшением сомнительного полигона является огромный ледник, который не растаял за все лето», — рассказали в ОНФ.

Также по сообщениям активистов, недалеко от «радонежского ледника» находится дорога на кладбище «Успенское», которая также завалена мусором, и проезд транспорта здесь ограничен. На месте свалок активисты намерены провести выездной мониторинг с участием представителей министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, управления экологии и природопользования Администрации Челябинска и АО «Южуралмост».

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