В Челябинске летом обнаружили свалку снега
Где можно увидеть гору снега летом? Конечно, в Челябинске. Правда, за последние несколько месяцев он ни разу не выпадал, а остался лежать с зимы.
Где можно увидеть гору снега летом? Конечно, в Челябинске. Правда, за последние несколько месяцев он ни разу не выпадал, а остался лежать с зимы.
Снежная свалка была обнаружена 16 августа на улице Радонежская, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на региональное отделение Общероссийского народного фронта.
Сообщается, что незаконная снежная свалка образовалась здесь в результате зимней очистки дорог после вывоза снега.
«Самое удивительное, что главным украшением сомнительного полигона является огромный ледник, который не растаял за все лето», — рассказали в ОНФ.
Также по сообщениям активистов, недалеко от «радонежского ледника» находится дорога на кладбище «Успенское», которая также завалена мусором, и проезд транспорта здесь ограничен. На месте свалок активисты намерены провести выездной мониторинг с участием представителей министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, управления экологии и природопользования Администрации Челябинска и АО «Южуралмост».