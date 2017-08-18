В Челябинске летом обнаружили свалку снега

Снежная свалка была обнаружена 16 августа на улице Радонежская, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на региональное отделение Общероссийского народного фронта.

Сообщается, что незаконная снежная свалка образовалась здесь в результате зимней очистки дорог после вывоза снега.

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«Самое удивительное, что главным украшением сомнительного полигона является огромный ледник, который не растаял за все лето», — рассказали в ОНФ.