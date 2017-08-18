Река Лена в Усть-Куте сильно обмелела

Уровень реки Лены в Усть-Куте за последнее время опустился до рекордно низкой отметки. На судоходном участке Лена — Усть-Кут — Подымахино наблюдается опасное гидрологическое явление — низкая межень, уровни воды ниже проектных судоходных отметок 50−80 см, что негативно влияет на работу флота. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Росводресурсов.
В первой декаде августа ожидаемые минимальные уровни воды в районе Усть-Кут (-140) — (-120) см, в районе поселке Подымахино (-110) — (-90) см.
«Водохранилища Ангаро-Енисейского каскада работают в установленных режимах», — отметили в пресс-службе.
Уровень воды в озере Байкал с 7 августа сохраняется на отметке 456,23 метра ТО.