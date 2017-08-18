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13:53 (мск), источник: СуперОмск

В Омске за три дня ВИЧ обнаружили у 11 человек

В Омском регионе Западно-Сибирской железной дороги прошла Всероссийская акция «Тест на ВИЧ», в рамках который все желающие могли бесплатно проверить свой ВИЧ-статус и получить консультацию специалиста.

В течение трех дней, с 15 по 17 августа, на омском ж/д вокзале все желающие могли посетить специальный вагон со специалистами СПИД-центров России. Он стартовал из Владивостока месяц назад и с тех пор едет по Транссибирской магистрали, останавливаясь в разных городах. Кроме работы в этом мобильном пункте, специалисты выезжали на крупные предприятия города, а также тестировали пассажиров, когда вагон двигался в составе пассажирских поездов.

Как сообщили «СуперОмску» в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, в Омске бесплатное тестирование успели пройти 456 человек, одиннадцать из которых получили положительный результат на ВИЧ.

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