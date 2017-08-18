В Омске за три дня ВИЧ обнаружили у 11 человек

В течение трех дней, с 15 по 17 августа, на омском ж/д вокзале все желающие могли посетить специальный вагон со специалистами СПИД-центров России. Он стартовал из Владивостока месяц назад и с тех пор едет по Транссибирской магистрали, останавливаясь в разных городах. Кроме работы в этом мобильном пункте, специалисты выезжали на крупные предприятия города, а также тестировали пассажиров, когда вагон двигался в составе пассажирских поездов.