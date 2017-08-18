Полицейские рейды в Алматы: штрафстоянки забиты автомобилями

Источник: Tengrinews

Отметим, что в Алматы в эти дни проходят полицейские рейды.

«За три дня рейдовых мероприятий мы привлекли к административной ответственности более 4500 правонарушителей и поставили на стоянку 109 машин. У нас уже сегодня проблема, что все спецстоянки забиты автомобилями. Ставить некуда. В связи с этим, согласно законодательству, мы снимаем номера с машин нарушителей, изымаем и после привлечения выдаются обратно номера. Сейчас решается в акимате вопрос строительства штрафстоянок. В день 750 тысяч автомобилей в Алматы, с 1 сентября увеличится на 200 тысяч машин», — сказал начальник местной полицейской службы ДВД Алматы Жасулан Байкенов на заседании общественного совета.

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Масштабное оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) по выявлению нарушителей правил парковки автотранспорта, а также пешеходов, которые переходят дорогу в неположенном месте, началось 15 августа.

«200 экипажей мы сориентировали только на отработки с пешеходами, а остальные, порядка 2000 человек, сейчас брошены на проведение ОПМ по парковкам. Все это делается для того, чтобы гражданам было безопасно и комфортно», — сообщала официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.