Полицейские рейды в Алматы: штрафстоянки забиты автомобилями
Полицейским Алматы некуда ставить автомобили нарушителей правил дорожного движения, поскольку на штрафстоянках закончились места, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Полицейским Алматы некуда ставить автомобили нарушителей правил дорожного движения, поскольку на штрафстоянках закончились места, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Отметим, что в Алматы в эти дни проходят полицейские рейды.
«За три дня рейдовых мероприятий мы привлекли к административной ответственности более 4500 правонарушителей и поставили на стоянку 109 машин. У нас уже сегодня проблема, что все спецстоянки забиты автомобилями. Ставить некуда. В связи с этим, согласно законодательству, мы снимаем номера с машин нарушителей, изымаем и после привлечения выдаются обратно номера. Сейчас решается в акимате вопрос строительства штрафстоянок. В день 750 тысяч автомобилей в Алматы, с 1 сентября увеличится на 200 тысяч машин», — сказал начальник местной полицейской службы ДВД Алматы Жасулан Байкенов на заседании общественного совета.
Масштабное
«200 экипажей мы сориентировали только на отработки с пешеходами, а остальные, порядка 2000 человек, сейчас брошены на проведение ОПМ по парковкам. Все это делается для того, чтобы гражданам было безопасно и комфортно», — сообщала официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.
За нарушение правил парковки водителю грозит административный штраф от 10 МРП (22 690 тенге) и выше согласно статье 597 КоАП РК «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств». К примеру, если водитель припарковал свой автомобиль на тротуаре, на клумбах, детской или спортивной площадке, ему грозит штраф в размере 15 МРП (34 035 тенге). Дата окончания масштабной проверки пока остается открытой.