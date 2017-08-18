Дмитрий Киселев: в Коктебеле нужно строить поле для гольфа и яхтенную марину

Источник: РИА "Новости"

«В Тихой бухте прекрасный ландшафт для создания среднего размера гольф-поля. Это сохранение зеленого ландшафта, спорт и здоровый образ жизни, а также ответственное отношение к природе. Это будет единственным гольф-полем в Крыму и сюда будут приезжать люди со всего света», — убежден Киселев.

Также, по его мнению, в поселке следует построить яхтенную марину, которая также может стать очень привлекательным объектом туристической инфраструктуры в Крыму.

В то же время, по словам Киселева, для реализации таких масштабных проектов необходимо принять генеральный план Коктебеля, а также построить канализационно-очистные сооружения, которых на данный момент в поселке нет.

«Нужно все это развивать, но с учетом экологического ландшафта и инфраструктуры, нормальных представлений о современной архитектуры, строительства дорог и высадки зеленых насаждений. Не развивать это не получится. Тогда это будет использоваться стихийно, как это используется сейчас», — заключил он.

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1 8—20 августа в артистическом поселке Коктебель в Крыму проходит юбилейный Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party. В течение трех дней площадки фестиваля примут ведущих джазменов России и мира, а также юных джазовых исполнителей. Коллективы, представленные музыкантами из США, Бразилии, Германии, Франции, Швейцарии, Кореи и других стран выступят на Главной и Волошинской сценах Коктебеля, для оснащения которых в артистический поселок прибыло 20 тонн осветительного оборудования и звука. Для оформления Главной сцены Koktebel Jazz Party, расположенной на самом берегу моря, организаторы привезли более 300 осветительных приборов, которые помогут создать неповторимую атмосферу этого самобытного джазового фестиваля на открытом воздухе.

Фестиваль Koktebel Jazz Party возник как частная инициатива основателя и «родоначальника коктебельского джаза» журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, занявшему признанное место в списке джазовых мероприятий. Фестиваль превратил Коктебель в «джазовую Мекку», став крупнейшей открытой джазовой площадкой на юге страны.