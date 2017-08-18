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13:58 (мск), источник: РИА Крым

Дмитрий Киселев: в Коктебеле нужно строить поле для гольфа и яхтенную марину

КОКТЕБЕЛЬ, 18 авг — РИА Новости (Крым). Поселок Коктебель (городской округ Феодосия) нуждается в строительстве ряда объектов для привлечения туристов. Таковыми могут стать поле для игры в гольф и яхтенная марина. Такое мнение высказал председатель оргкомитета Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля.

Источник: РИА "Новости"

«В Тихой бухте прекрасный ландшафт для создания среднего размера гольф-поля. Это сохранение зеленого ландшафта, спорт и здоровый образ жизни, а также ответственное отношение к природе. Это будет единственным гольф-полем в Крыму и сюда будут приезжать люди со всего света», — убежден Киселев.

Также, по его мнению, в поселке следует построить яхтенную марину, которая также может стать очень привлекательным объектом туристической инфраструктуры в Крыму.

В то же время, по словам Киселева, для реализации таких масштабных проектов необходимо принять генеральный план Коктебеля, а также построить канализационно-очистные сооружения, которых на данный момент в поселке нет.

«Нужно все это развивать, но с учетом экологического ландшафта и инфраструктуры, нормальных представлений о современной архитектуры, строительства дорог и высадки зеленых насаждений. Не развивать это не получится. Тогда это будет использоваться стихийно, как это используется сейчас», — заключил он.

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18—20 августа в артистическом поселке Коктебель в Крыму проходит юбилейный Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party. В течение трех дней площадки фестиваля примут ведущих джазменов России и мира, а также юных джазовых исполнителей. Коллективы, представленные музыкантами из США, Бразилии, Германии, Франции, Швейцарии, Кореи и других стран выступят на Главной и Волошинской сценах Коктебеля, для оснащения которых в артистический поселок прибыло 20 тонн осветительного оборудования и звука. Для оформления Главной сцены Koktebel Jazz Party, расположенной на самом берегу моря, организаторы привезли более 300 осветительных приборов, которые помогут создать неповторимую атмосферу этого самобытного джазового фестиваля на открытом воздухе.

Фестиваль Koktebel Jazz Party возник как частная инициатива основателя и «родоначальника коктебельского джаза» журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, занявшему признанное место в списке джазовых мероприятий. Фестиваль превратил Коктебель в «джазовую Мекку», став крупнейшей открытой джазовой площадкой на юге страны.

Организатором фестиваля выступает ГК «Красный Квадрат». Фестиваль Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Министерства культуры РФ. Мероприятие проходит при информационной поддержке международной медиагруппы «Россия сегодня», телеканалов «Россия 1», «Россия-Культура» и «Россия 24», радио JAZZ 89.1 FM, радио «Маяк», радио «Культура», радиостанции «Вести FM», Евразийского коммуникационного центра. Специальным партнером выступает компания «Смоленские Бриллианты». В статусе партнеров выступает компания «Жемчужины Крыма» и интернет-провайдер «Феонет».

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