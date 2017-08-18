Миграционная проверка проведена на рынке «Кузбасский» в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород. 18 августа.
Нижний Новгород. 18 августа.
Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в
Согласно информации, никаких данных пациент не оставил. В настоящее время полиция проверяет информацию, что травмы он мог получить в результате массового конфликта на рынке, заявление о котором было получено ранее.
В связи с этим, а также для пресечения конфликтной ситуации, на территории плодоовощной базы «Кузбасская» 17 августа, а также утром 18 августа проводилось
О результатах проверки будет сообщено дополнительно.
Ранее сообщалось, что рынок «Кузбасский» в Нижнем Новгороде временно закрыт после сообщения о массовой драке. Согласно информации администрации плодоовощной базы, 18 августа на рынке объявлен санитарный день.