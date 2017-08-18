Миграционная проверка проведена на рынке «Кузбасский» в Нижнем Новгороде

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в пресс-службе УМВД России по Нижнему Новгороду, вечером 16 августа из одной из городских больниц в полицию было направлено заявление о том, что к ним обратился мужчина с повреждениями, полученными, предположительно, в результате драки.

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Согласно информации, никаких данных пациент не оставил. В настоящее время полиция проверяет информацию, что травмы он мог получить в результате массового конфликта на рынке, заявление о котором было получено ранее.

В связи с этим, а также для пресечения конфликтной ситуации, на территории плодоовощной базы «Кузбасская» 17 августа, а также утром 18 августа проводилось оперативно-профилактическое мероприятие по линии миграционного контроля на предмет нарушений миграционного законодательства.

О результатах проверки будет сообщено дополнительно.