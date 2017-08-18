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14:21 (мск), источник: НТА-Приволжье

Миграционная проверка проведена на рынке «Кузбасский» в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород. 18 августа. НТА-Приволжье — Миграционная проверка проведена на рынке «Кузбасский» в Нижнем Новгороде.

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в пресс-службе УМВД России по Нижнему Новгороду, вечером 16 августа из одной из городских больниц в полицию было направлено заявление о том, что к ним обратился мужчина с повреждениями, полученными, предположительно, в результате драки.

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Согласно информации, никаких данных пациент не оставил. В настоящее время полиция проверяет информацию, что травмы он мог получить в результате массового конфликта на рынке, заявление о котором было получено ранее.

В связи с этим, а также для пресечения конфликтной ситуации, на территории плодоовощной базы «Кузбасская» 17 августа, а также утром 18 августа проводилось оперативно-профилактическое мероприятие по линии миграционного контроля на предмет нарушений миграционного законодательства.

О результатах проверки будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что рынок «Кузбасский» в Нижнем Новгороде временно закрыт после сообщения о массовой драке. Согласно информации администрации плодоовощной базы, 18 августа на рынке объявлен санитарный день.

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