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21:24 (мск), источник: Индикатор

Из пушки по облакам: история одного эксперимента с погодой

Зачем американские небеса обстреливали из пушек за государственный счет, как сражения связаны с осадками и как с благими целями пытались поджигать леса, Indicator.Ru рассказывает в рубрике «История науки».

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Источник: Anandu Vinod/CC0

В августе 1891 года жители штата Техас страдали от засухи. Гибли посевы, люди молили Бога о дожде, и Конгресс выделил $20000 тому, кто сможет вызвать дождь. Таким человеком оказался ветеран Гражданской войны, юрист патентного бюро Роберт Сент-Джордж Дайренфорт.

Вероятно, военное прошлое Дайренфорта сыграло свою роль, и он следовал бытовавшему тогда мнению о том, что дождь можно вызвать сотрясениями воздуха. Возможно, это мнение было подкреплено Плутархом, который замечал, что «необычайно сильные дожди часто идут после великих сражений».

В книге 1871 года «Война и погода» ее автор, инженер, а в Гражданскую — генерал, Эдвард Пауэрс, перечислял более 200 случаев, когда после «работы» артиллерии в годы Гражданской войны начинался дождь.

Он же предлагал проверить гипотезу экспериментально и доказать (или опровергнуть), что артиллерийским огнем можно вызвать бурю или заставить ее отклониться от прежнего курса.

К тому времени в США ходило еще несколько теорий о том, что же вызывает дождь. Автор одной из них, известный метеоролог Джеймс Эспи, «Король гроз», как его называли, высказал опередившую время идею. Он считал, что облака (а значит, и дождь) возникают, когда теплый воздух поднимается, охлаждается, и влага из него конденсируется.

Правда, в связи с этим Эспи призывал поджигать в Аппалачских горах леса, чтобы вызвать там дожди. К счастью, его планы натолкнулись на сопротивление политиков: они опасались, что, научившись управлять дождем, Эспи получит в свои руки слишком большую власть над аграрным Югом.
Метеоролог Джеймс Эспи | Источник: NOAA Photo Library

Еще одна идея связывала дожди с освоением необжитых территорий: «Дождь идет за плугом». Однако вскоре стало заметно, что строительство железных дорог и телеграфных линий не учащает дожди на засушливых землях. Напротив, вырубка лесов увеличивала сток воды, соответственно, меньше влаги испарялось с поверхности, и дожди становились реже. Тем же заканчивалось и осушение болот. Однако вернемся к нашему герою и его артиллерии.

Закон о выделении средств на эксперименты провел сенатор от Иллинойса, сам богатый землевладелец. Выполнение задания несколько раз перекладывали с одного чиновника на другого, пока оно не попало к уполномоченному помощника министра сельского хозяйства — Дайренфорту. До этого он уже не раз высказывал свои соображения о том, как можно управлять дождями.

К выполнению своего задания Дайренфорт подошел основательно: вместе с ним в Техас приехала целая команда артиллеристов с мортирами, воздушными змеями и шарами, запасами пороха и динамита.

На месте он расположил три огневые позиции по 60 пушек, воздушных змеев со взрывчаткой и воздушных шаров с горючей смесью кислорода и водорода.

Иллюстрация из книги, показывающая опыты, которые ставил Роберт Сент-Джордж Дайренфорт

Первый дождь пошел уже после пробных взрывов на земле. «Они вызвали дождь!», — поспешили возвестить газеты. После первого пуска шара, который отнесло ветром далеко от места испытаний, Дайренфорт заявил, что гроза, прошедшая еще дальше и с другой стороны, — его заслуга. После этого взрывы продолжались еще десять дней, при этом никакого расписания не было и систематичных наблюдений за последствиями не велось.

В итоге стало заметно, что команда Дайренфорта приписывает себе в заслуги любой дождь — неважно, прошел ли он рядом с испытаниями или далеко, до или после атаки.
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В прямом смысле громкий эксперимент не мог не привлечь внимания зевак и прессы. Их результат интересовал едва ли не больше, чем самих местных фермеров, и они очень быстро сделали Дайренфорта знаменитым. Каждое сообщение об успехе преувеличивалось и разносилось по всей стране.

Однако успехи экспериментатора ставили под сомнение едва ли не раньше, чем он о них объявлял. Конец лета, когда он прибыл в Техас, — это начало сезона дождей, и местные, конечно, об этом знали. Видел все и вашингтонский метеоролог, присланный для наблюдений за экспериментом.

Несмотря ни на что, желание поверить перевесило наблюдения и записи метеорологов. Конгресс продлил финансирование на следующий год. И лишь тогда стали говорить о том, как «показания» Дайренфорта расходятся с фактами.

В октябре 1892 года вблизи Вашингтона провели контрольный эксперимент, и красивая идея пала.

Еще в 1891 году в журнале Life появилась поэма под названием «История машины, вызывающей дождь» («Tale of the Rain Machine»), вдохновленная экспериментом Дайренфорта. В ней незадачливый фермер Джереми Джонатан Джозеф Джонс призывал дождь с помощью «пушек и мортир, кучи снарядов и тонны динамита, воздушных шаров и звона колоколов, и всяких других магических слов». И этот персонаж оказался успешнее: после третьего залпа пошел сильный дождь, а после четвертого — торнадо, гроза и град, его ферму затопило, а остановить потоки воды смогло лишь вашингтонское бюро погоды, все-таки пообещавшее дождь.

«Армия» Дайренфорта разыграла «совершенную имитацию битвы» с засухой. В общем, ей лучше удавалось устраивать пожары в прериях, чем вызывать дождь. А за самим изобретателем навсегда закрепилось прозвище Dry-Henceforth («впредь сухой»).

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