К Земле начал приближаться крупнейший со времени наблюдений астероид

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Объект (3122) Флоренс окажется на минимальном удалении от планеты (семь миллионов километров или 18 расстояний между Землей и Луной) 1 сентября 2017 года. В диаметре он достигает пяти километров.

«Многие известные астероиды подходили ближе к Земле, чем Флоренс 1 сентября, но все они меньше, — сказал Пол Ходас из Центра исследований околоземных объектов НАСА. Флоренс — крупнейший астероид, который подойдет к Земле так близко с вводом программы НАСА по обнаружению и отслеживанию околоземных астероидов».