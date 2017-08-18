В Казахстане упростят миграционные правила для иностранцев
Иностранцам не понадобятся миграционные карты, если у них есть казахстанская виза.
Иностранцам не понадобятся миграционные карты, если у них есть казахстанская виза.
АСТАНА, 18 авг — Sputnik. Правительство поддержало предложение об отмене миграционных карт для иностранцев, которые въезжают в РК и имеют казахстанскую визу в паспорте, сообщила
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В запросе описывались примеры, когда иностранцев наказывали за нарушение миграционных правил даже при наличии действующих виз. После длительных процессов оформления документов и даже арестов иностранные специалисты в будущем не хотят возвращаться в Казахстан, добавили в партии.
«С учетом международного опыта развитых стран поддерживается предложение об отмене заполнения миграционной карточки иммигрантами, при наличии визы для въезда в Республику Казахстан», — говорится в ответе
В письме Сагинтаева отмечается, что заинтересованные госорганы инициируют соответствующие поправки в действующее законодательство страны.