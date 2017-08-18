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14:20 (мск), источник: Sputniknews.kz

В Казахстане упростят миграционные правила для иностранцев

Иностранцам не понадобятся миграционные карты, если у них есть казахстанская виза.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 18 авг — Sputnik. Правительство поддержало предложение об отмене миграционных карт для иностранцев, которые въезжают в РК и имеют казахстанскую визу в паспорте, сообщила пресс-служба партии «Ак жол».

В пресс-службе напомнили, что в конце июня партия предложила сократить бюрократию при въезде в Казахстан для иностранных инвесторов и специалистов. Существующие правила въезда, выезда и пребывания иностранных инвесторов и специалистов нередко создают проблемы для инвестпроектов и при запуске новых предприятий, отмечали депутаты.

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В запросе описывались примеры, когда иностранцев наказывали за нарушение миграционных правил даже при наличии действующих виз. После длительных процессов оформления документов и даже арестов иностранные специалисты в будущем не хотят возвращаться в Казахстан, добавили в партии.

«С учетом международного опыта развитых стран поддерживается предложение об отмене заполнения миграционной карточки иммигрантами, при наличии визы для въезда в Республику Казахстан», — говорится в ответе премьер-министра Бакытжана Сагинтаева «Ак жолу».

В письме Сагинтаева отмечается, что заинтересованные госорганы инициируют соответствующие поправки в действующее законодательство страны.

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