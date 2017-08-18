Назначен новый директор музея имени Врубеля

В начале лета бывший директор учреждения Юрий Трофимов получил повышение и пересел в кресло министра культуры Омской области. И с тех пор музей стоял без руководства.

Сегодня министерство культуры Омской области сообщило о назначении руководителем учреждения нынешнего заместителя директора по научной работе — Фариды Буреевой. Соответствующие документы подписаны. К работе в новой должности дама приступит уже с понедельника, 21 августа.

Как сообщали источники «СуперОмска», самая вероятная конкуренция развернулась между двумя возможными претендентами из самого музея — заместителем директора по научной работе Фаридой Буреевой и заместителем директора по развитию Алексеем Матвеевым. Однако, недавно стало известно, что Матвеев возглавил Центр стратегического развития в сфере культуры. Основная функция структуры — консультирование учреждений культуры по вопросам фандрайзинга, в чем «врубелевцы» заметно преуспели. Зато конкуренция на пост директора музея сократилась до одного человека и Фарида Буреева получила долгожданное кресло руководителя.

Фарида Мухаматшарыповна Буреева окончила исторический факультет Омского государственного педагогического университета и аспирантуру Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского, факультет теории и истории искусств Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. В копилке нового директора не только ученая степень кандидата исторических наук, но и обучение в Немецкой академии менеджмента Нижней Саксонии, стажировки в музеях Бельгии и Франции.

Как организатор и координатор Фарида Мухаматшарыповна приняла участие в крупных выставочных проектах в России и Европе: «Сибирский миф. Голоса территорий» (Государственный Русский музей), «Графика современной Европы» из коллекции Юргена Вайхардта (Германия), Фестиваль современного немецкого искусства «Переворот», «Бессмертная слава России. К 200-летию Отечественной войны 1812 года», «Айда в кино! Советский киноплакат 1950-х — 1980-х гг.», «Евсей Моисеенко и ученики», «Илья Глазунов» (московская картинная галерея И. С. Глазунова), «И камни говорят…» (Государственный исторический музей), «Врубель, Репин, Серов…» (Государственный Русский музей), «O dolce Napoli. Прекрасный Неаполь глазами русских художников» (Третьяковская галерея), «Зураб Церетели» (Российская академия художеств), «Иван Шишкин. Живопись» (Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан), «Айвазовский и флот» (Центральный военно-морской музей), «Нико Пиросмани» (Московский музей современного искусства). Также координировала крупные выставки из фондов Музея имени М. А. Врубеля в в Челябинске, Калининграде, Южно-Сахалинске, Сургуте, Томске, Новосибирске, Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Японии, Германии, Бельгии, Италии.