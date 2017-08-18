Калининградцев просят прийти на слушания о новых правилах застройки города

Источник: Аргументы и факты

Напомним, что в пошлом году был принят генеральный план города, согласно которому в облцентре появились функциональные зоны. То есть стало понятно, что и где можно строить. Обсуждаемый сейчас документ дает понимание того, какие именно здания можно будет строить, сколько площади будет отведено под рекреацию и зеленые зоны.

«Мы стараемся встречаться с калининградцами, чтобы более доступным языком объяснять им назначение этого документа. Он ведь показывает, каким образом будет застраиваться город», — рассказал председатель КАИС Артур Крупин.

Отметим, что сейчас рассматривается уже шестая версия.

Проект правил землепользования и застройки (ПЗЗ) Калининграда будет представлен 18 августа жителям Центрального района, проживающим в Чкаловске, а 25 августа — населению Московского района, живущим или работающим в микрорайонах Малое Борисово и Юго-восток.