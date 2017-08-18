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15:55 (мск), источник: АиФ Калининград

Калининградцев просят прийти на слушания о новых правилах застройки города

Мэрия просит калининградцев прийти на слушания проекта новых правил землепользования и застройки города, который сейчас находится в активной фазе разработки.

Источник: Аргументы и факты

Напомним, что в пошлом году был принят генеральный план города, согласно которому в облцентре появились функциональные зоны. То есть стало понятно, что и где можно строить. Обсуждаемый сейчас документ дает понимание того, какие именно здания можно будет строить, сколько площади будет отведено под рекреацию и зеленые зоны.

«Мы стараемся встречаться с калининградцами, чтобы более доступным языком объяснять им назначение этого документа. Он ведь показывает, каким образом будет застраиваться город», — рассказал председатель КАИС Артур Крупин.

Отметим, что сейчас рассматривается уже шестая версия.

Проект правил землепользования и застройки (ПЗЗ) Калининграда будет представлен 18 августа жителям Центрального района, проживающим в Чкаловске, а 25 августа — населению Московского района, живущим или работающим в микрорайонах Малое Борисово и Юго-восток.

В Чкаловске обсуждение проекта ПЗЗ пройдет 18 августа в ДК «Чкаловский». Начало встречи в 18.00. Жителей микрорайонов Малое Борисово и Юго-Восток сотрудники комитета архитектуры и строительства приглашают высказать свои замечания, предложения, пожелания по проекту ПЗЗ в следующую пятницу, 25 августа, в здании МОУ СОШ № 26 по адресу: ул. Подп. Емельянова, 156. Мероприятие начнется в 18.00.

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