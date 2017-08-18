Воронежский Роспотребнадзор дал советы по возврату путевок в Турцию

Источник: РИА "Воронеж"

Специалисты управления Роспотребнадзора по Воронежской области рассказали, как вернуть деньги при отказе от путевки в Турцию. Разъяснения появились на официальном сайте ведомства в четверг, 17 августа.

Путешественник вправе потребовать изменение или расторжение договора о реализации туристского продукта, если в стране пребывания появились обстоятельства, угрожающие его здоровью. Если турист расторг договор до начала путешествия, ему обязаны вернуть полную стоимость путевки. После начала путешествия потребитель может вернуть лишь часть стоимости тура — пропорционально цене не оказанных услуг.

Для расторжения или изменения договора покупатель путевки должен обратиться к туроператору или турагенту с соответствующим заявлением. Если туристическая компания откажется возвращать деньги, покупатель вправе обратиться в суд. Потребители по искам, связанным с нарушением прав потребителей, освобождаются от уплаты госпошлины.

— Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены в суд по выбору истца: по месту нахождения организации (если ответчик — индивидуальный предприниматель, то его жительства); по месту жительства или пребывания истца либо по месту заключения или исполнения договора. Если иск к организации вытекает из деятельности ее филиала или представительства, он может быть предъявлен в суд по месту нахождения ее филиала или представительства, — пояснили в ведомстве.

Если суд вынесет решение в пользу путешественника, а туроператор или турагент откажется его исполнять, с организации взыщут штраф в размере половины той суммы, которая была присуждена потребителю. Также потребитель имеет право в судебном порядке требовать компенсации морального вреда.

За дополнительной информацией жители региона могут обратиться на «горячую линию» управления Роспотребнадзора по телефону 8 800 700 92 84.

Электронное обращение можно направить по адресу ty@rpn.vrn.ru. Личный прием по вопросам защиты прав потребителей организован в общественной приемной управления в Воронеже (улица Космонавтов, 21а). Жители области могут получить бесплатную консультацию в ближайшем райцентре:

Анна, улица Красноармейская, 247; Борисоглебск, улица Ленинская, 88; Калач, улица 1 Мая, 29а; Лиски, проспект Ленина, 40; Новая Усмань, улица Ленина, 305; Павловск, улица Клемента Готвальда, 12; Россошь, улица 50 лет СССР, 1а; Семилуки, улица 25 лет Октября, 25.

Контекст

Информация о том, что отдыхающие в Турции россияне могут заразиться вирусом Коксаки, появилась в российских СМИ 7 августа. Через два дня, 9 августа, воронежские СМИ сообщили о мальчике, который заболел в Турции энтеровирусом Коксаки. Однако в управлении Роспотребнадзора по Воронежской области эту информацию не подтвердили.

Туроператоры рассказали что воронежцы, напуганные сообщениями о вирусе Коксаки, начали отказываться от отдыха в Турции.