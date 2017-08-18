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15:25 (мск), источник: РИА Новости

В «Ельцин-центре» не знают, принадлежал ли Ельцину лимузин на продажу

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. «Ельцин-центру» не известно, действительно ли выставленный на продажу за 20 миллионов рублей лимузин Mercedes-Benz принадлежал первому президенту России Борису Ельцину; планов покупки в коллекцию музея еще одного автомобиля у центра нет, сообщил РИА Новости руководитель архива «Ельцин-центра» Дмитрий Пушмин.

Источник: РИА Новости

Ранее на сайте Auto.ru (принадлежит «Яндексу») появилось объявление о продаже еще одного лимузина Mercedes-Benz S-класса, принадлежавшего, как заявляет продавец, первому президенту России Борису Ельцину. Автомобиль выставлен на продажу за 19,79 миллиона рублей.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Auto.ru, этот лимузин появился в гараже особого назначения незадолго до приобретения заводского W140 Pullman, на котором якобы также передвигался Ельцин. Он тоже был выставлен на Auto.ru в начале июля по цене 33,8 миллиона рублей, и на сегодняшний день уже продан, уточнили в пресс-службе.

«Мне совсем ничего не известно об этих автомобилях. Гараж особого назначения огромный, в нем десятки автомобилей. Специальных изысканий на эту тему мы не предпринимали», — сообщил Пушмин.

Он не исключил, что в будущем могут появляться и другие подобные объявления о продаже авто, на которых мог передвигаться Ельцин. При этом центр пока не собирается покупать автомобили первого президента РФ для своей коллекции, уточнил собеседник агентства.

«Это исключено, у нас просто негде пока размещать, мы не рассматриваем это», — сказал руководитель архива.

Ранее Пушмин сообщал, что в «Ельцин-центре» уже есть два автомобиля первого президента России: ЗиЛ-41−052 и ГАЗ-14.

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