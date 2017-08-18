В «Ельцин-центре» не знают, принадлежал ли Ельцину лимузин на продажу
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. «Ельцин-центру» не известно, действительно ли выставленный на продажу за 20 миллионов рублей лимузин
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. «Ельцин-центру» не известно, действительно ли выставленный на продажу за 20 миллионов рублей лимузин
Ранее на сайте Auto.ru (принадлежит «Яндексу») появилось объявление о продаже еще одного лимузина
Как рассказали РИА Новости в
«Мне совсем ничего не известно об этих автомобилях. Гараж особого назначения огромный, в нем десятки автомобилей. Специальных изысканий на эту тему мы не предпринимали», — сообщил Пушмин.
Он не исключил, что в будущем могут появляться и другие подобные объявления о продаже авто, на которых мог передвигаться Ельцин. При этом центр пока не собирается покупать автомобили первого президента РФ для своей коллекции, уточнил собеседник агентства.
«Это исключено, у нас просто негде пока размещать, мы не рассматриваем это», — сказал руководитель архива.
Ранее Пушмин сообщал, что в «Ельцин-центре» уже есть два автомобиля первого президента России: ЗиЛ-41−052 и ГАЗ-14.