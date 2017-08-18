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15:48 (мск), источник: РИА Новости

На пляжах Краснодарского края в оперативном режиме устраняют недочеты

КРАСНОДАР, 18 авг — РИА Новости. Межведомственная комиссия проинспектировала практически все муниципальные пляжи Азово-Черноморского побережья Краснодарского края, в ходе проверки был выявлен ряд недочетов, которые устраняются в оперативном режиме, сообщил РИА Новости губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Источник: РИА Новости

«Мы знакомы с ситуацией, действительно, часть пляжей в крае вызывали нарекания туристов, об этом же мне докладывали и члены Общественной палаты, с которыми мы находимся в постоянном диалоге», — сказал Кондратьев.

По поручению губернатора, краевая межведомственная комиссия проинспектировала практически все муниципальные пляжи Азово-Черноморского побережья и большинство ведомственных.

«Я неоднократно говорил, что для нас в приоритете качество предоставляемого отдыха на курортах и здоровье наших туристов. Именно на вопросы безопасности на воде, благоустройства территории и соблюдения санитарных норм я просил обратить внимание при проведении мониторинга», — уточнил губернатор.

По словам главы региона, в целом пляжам Краснодарского края дана положительная оценка, однако выявлен ряд недочетов, которые «сегодня устраняются в оперативном режиме». «Это, например, отсутствие спасателей, медицинского персонала и специального оборудования, хаотичное размещение технических зон и аттракционов на пляжах, нарушение правил водопользования, выезд автотранспорта в водоохраную зону», — пояснил Кондратьев.

Он добавил, что в соответствии с его поручением межведомственная комиссия продолжит проверки пляжей Кубани до конца летнего сезона.

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