В выходные в регионе ожидается чрезвычайная пожароопасность

Источник: РИАЦ

В выходные по области ожидается кратковременный дождь, гроза, порывистый ветер, температура воздуха днем +31…+36ºС. В Волгограде — без осадков, днем воздух прогреется до +33…+35ºС.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области предупредили жителей региона, что существует вероятность возникновения ЧС и происшествий не выше муниципального характера связанных с ландшафтными и лесными пожарами, а также возгораниями камыша около озер. В условиях чрезвычайной пожароопасности спасатели рекомендует жителям и гостям региона строго соблюдать правила пожарной безопасности и воздержаться от посещения лесов.

Постановлением губернатора Волгоградской области № 383 от 3 июля 2017 года на всей территории Волгоградской области с 3 июля 2017 установлен особый противопожарный режим. На период действия особого противопожарного режима установлены дополнительные требования пожарной безопасности. В частности, запрещено пребывание граждан в лесах, за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесу; запрещён проезд транспортных средств в лесные массивы, кроме проезда по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов.