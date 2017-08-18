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15:45 (мск), источник: РИАЦ

В выходные в регионе ожидается чрезвычайная пожароопасность

На фоне жаркой погоды в период с 19 по 21 августа в большинстве районов Волгоградской области и в Волгограде синоптики прогнозируют чрезвычайную пожароопасность.

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Источник: РИАЦ

В выходные по области ожидается кратковременный дождь, гроза, порывистый ветер, температура воздуха днем +31…+36ºС. В Волгограде — без осадков, днем воздух прогреется до +33…+35ºС.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области предупредили жителей региона, что существует вероятность возникновения ЧС и происшествий не выше муниципального характера связанных с ландшафтными и лесными пожарами, а также возгораниями камыша около озер. В условиях чрезвычайной пожароопасности спасатели рекомендует жителям и гостям региона строго соблюдать правила пожарной безопасности и воздержаться от посещения лесов.

Постановлением губернатора Волгоградской области № 383 от 3 июля 2017 года на всей территории Волгоградской области с 3 июля 2017 установлен особый противопожарный режим. На период действия особого противопожарного режима установлены дополнительные требования пожарной безопасности. В частности, запрещено пребывание граждан в лесах, за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесу; запрещён проезд транспортных средств в лесные массивы, кроме проезда по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов.

Запрещено разведение костров, сжигание твёрдых бытовых отходов, мусора, стерни, пожнивных и порубочных остатков, сухой травы, листвы и камыша, проведение всех видов пожароопасных работ.

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