Мария Захарова похвасталась кукольным домиком

Источник: РИА "Новости"

По словам спикера МИД, миниатюрами она увлеклась в детстве, листая книгу, посвященную маленькой копии петербургской квартиры Павла Нащокина.

Первый экспонат, миниатюрную соломенную шляпку, она приобрела в Китае, куда ее семья переехала, когда отец работал в этой стране культурным атташе.

Живя в Пекине, она по частям собирала интерьеры, а начав путешествовать самостоятельно, пополняла коллекцию новыми миниатюрами, привезенными из разных стран.

Выйдя на работу в МИД, она заказала для миниатюр домик в викторианском стиле, свет в который проводил ее будущий муж. Сейчас кукольный дом метровой высоты стоит в доме ее родителей на Ленинградском шоссе.

Tatler указывает, что это первое интервью спикера МИД глянцевому журналу.