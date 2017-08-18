Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Я и мои шрамы: как я полюбила свое тело спустя 45 лет
Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего голову куклы
СМИ сообщили о болезни Дорошиной: что с актрисой на самом деле
Анжелика Варум восхитила поклонников элегантным платьем (фото)
Как автомобиль превратился в орудие теракта в ЕвропеВ четверг автофургон врезался в толпу на пешеходной туристической улице Рамбла в центре Барселоны
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
Заворотнюк оказалась в эпицентре теракта в Барселоне – СМИ
Счастливы вместе: Кудрявцева показала фото с мужем
РФ уже не будет доброй: наших соседей ждет мрачное будущее - СМИ
США готовятся к массовому уничтожению долларов
46-летняя Кудрявцева показала счастливое фото с мужем - СМИ
Тарзан показал, как выглядит супруга в жизни – СМИ
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
1070 годовщина независимости Индии
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
17:05 (мск), источник: РИА Новости

Жительница Мельбурна пережила три теракта: в Лондоне, Париже и Барселоне

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Жительница австралийского Мельбурна Джулиа Монако рассказала, что наезд на людей в Барселоне стал третьим терактом, который она пережила за свою жизнь.

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

В частности, 26-летняя девушка заявила в эфире местной радиостанции 3AW, что за последние три месяца она трижды находилась в непосредственной близости от мест совершения террористических атак: на Лондонском мосту, у Нотр-Дама в Париже, когда террорист совершил нападение на сотрудников правоохранительных органов, и теперь — в Барселоне.

Нужно признать, что это не первый раз, когда я попадаю в такие ситуации… Это третий раз… Я оказалась заблокированной в метро во время инцидента на Лондонском мосту, и я также была в Париже в тот день, когда произошел инцидент у Нотр-Дама… Но я все равно хочу продолжать путешествовать по миру!
Джулиа Монако

Девушка рассказал, что в момент наезда на людей в Барселоне она находилась в магазине на пешеходной улице Рамбла. По словам Монако, сперва она подумала, что произошла обычная авария. Однако когда люди начали бежать по улице, внезапно осознала, что произошел теракт.

«Внезапно нас закрыли в магазине, смятение начало распространяться среди людей, но пока никто по-настоящему не паниковал… Мы могли просто видеть площадь, мы видели просто, что все смотрят в сторону улицы… но, как только все начали бежать, я сразу поняла, что произошло что-то более серьезное, чем-то, что мы сначала увидели», — поделилась девушка.

Монако добавила, что, несмотря на усталость и шок, хочет остаться в Барселоне и посетить все, что планировала ранее.

Ночью фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, пострадали семь человек, в том числе полицейский, четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее. Кроме того, прогремели два взрыва в Альканаре: вечером в среду и вечером в четверг, в них погиб один человек и более десяти пострадали, в том числе несколько полицейских. Предполагается, что взорвалась бомба, которую изготавливали террористы. Власти предполагают, что события в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре связаны.

1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии1
Комментарии
1
Сергей Костенко
Третий звонок...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Комментировать
 Кобзон жестко ответил 'Миротворцу', поглумившемуся над Глаголевой
Десятилетняя девочка в Индии родила ребенка, не зная об этом
Киев назвал стоимость европейского «плана Маршалла» для Украины
Во время теракта в Испании пострадала россиянка
СМИ: от главы МИД ФРГ требуют объяснений из-за встречи с Путиным
Российскую легкоатлетку дисквалифицировали за допинг
Неизвестный напал с ножом на людей в финском Турку
В Москве нашли пропавшего певца Евгения Осина
Спорт
Каррера vs Семин, Тарханов vs Гончаренко. Интриги 7-го тура РФПЛ Массимо Каррера уже проиграл два главных матча лета «Зениту» и ЦСКА, и третья осечка будет перебором
Авто
Почему может быть опасна забытая в машине бутылка воды Ранее «Авто Mail.Ru» уже рассказывал о последствиях оставленного в авто йогурта, на этот раз потенциальную угрозу может представлять обычная вода
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
За неучтенные дома придется платить двойной налог
В Москве появились апартаменты дешевле 2 млн рублей
Леди
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд Как рассказали прессе люди из окружения бизнесмена, Роман и Юлия все чаще появляются вместе на светских тусовках.
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж 20-летняя Мария Сиротинская и ее избранник Влад Ситдиков стали героями нового выпуска программы «Мужское и женское» на Первом канале.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь