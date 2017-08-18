В Латвии запретили продажу российских конфет «Мишка косолапый»

Источник: РИА Новости

«После длительных судебных тяжб продажа в Латвии конфет “Мишка косолапый” производства российской фабрики “Красный октябрь” была запрещена», — говорится в сообщении.

Решение суда о запрете продажи российских конфет было вынесено 17 августа. Оно окончательное и обжалованию не подлежит.

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Судебный процесс против российской фабрики начался пять лет назад по инициативе фабрики Laima, которая выпускает конфеты Lācītis Ķepainītis («Мишка косолапый»). Позже истцом выступила компания с норвежским капиталом Orkla Confectionery & Snacks Latvija, купившая латвийского производителя. Ответчиком выступал российский производитель «Красный октябрь» и латвийская фирма Russian Sweet, дистрибьютор «Красного октября» в республике.

На фантиках конфет обоих производителей есть картина российских художников Ивана Шишкина и Константина Савицкого «Утро в сосновом лесу». В Laima были недовольны тем, что их конфеты легко перепутать с латвийскими.