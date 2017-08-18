Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
Арестован замглавы президентского летного отряда "Россия"
СМИ сообщили о болезни Дорошиной: что с актрисой на самом деле
Анжелика Варум восхитила поклонников элегантным платьем (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Пенсионер решил доехать из деревни до Минска без заднего колеса
Личные авто стали обходиться россиянам все дороже
В РФ покажут планирующую бомбу, которая сама находит цель – СМИ
Чёрный купальник: Канделаки показала тело в Крыму
Анжелика Варум восхитила поклонников элегантным платьем (фото)
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд
Счастливы вместе: Кудрявцева поделилась снимком с мужем
Тарзан показал, как выглядит супруга в жизни – СМИ
Военным разрешили изымать земли у граждан
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
15:22 (мск), источник: РИА Новости

В Латвии запретили продажу российских конфет «Мишка косолапый»

РИГА, 18 авг — РИА Новости. Суд в Латвии запретил продажу на территории страны конфет «Мишка косолапый» производства российской фабрики «Красный октябрь», сообщает интернет-издание Mixnews.lv в пятницу.

Источник: РИА Новости

«После длительных судебных тяжб продажа в Латвии конфет “Мишка косолапый” производства российской фабрики “Красный октябрь” была запрещена», — говорится в сообщении.

Решение суда о запрете продажи российских конфет было вынесено 17 августа. Оно окончательное и обжалованию не подлежит.

Читайте также
В Латвии запретят сдавать школьные экзамены на русском языке

Судебный процесс против российской фабрики начался пять лет назад по инициативе фабрики Laima, которая выпускает конфеты Lācītis Ķepainītis («Мишка косолапый»). Позже истцом выступила компания с норвежским капиталом Orkla Confectionery & Snacks Latvija, купившая латвийского производителя. Ответчиком выступал российский производитель «Красный октябрь» и латвийская фирма Russian Sweet, дистрибьютор «Красного октября» в республике.

На фантиках конфет обоих производителей есть картина российских художников Ивана Шишкина и Константина Савицкого «Утро в сосновом лесу». В Laima были недовольны тем, что их конфеты легко перепутать с латвийскими.

«Красный октябрь» с претензиями латвийских коллег не согласился, подал встречные иски и обвинил Laima в недобросовестной конкуренции. Эти претензии суд отклонил.

2 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии2
Комментарии
2
Шура Бедламов
а кто их здесь берёт за 700 р. кг..?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Читать все
2
Комментировать
 Кобзон жестко ответил 'Миротворцу', поглумившемуся над Глаголевой
Десятилетняя девочка в Индии родила ребенка, не зная об этом
Во время теракта в Испании пострадала россиянка
В разработке международного стандарта блокчейна участвует ФСБ
СМИ: от главы МИД ФРГ требуют объяснений из-за встречи с Путиным
Российскую легкоатлетку дисквалифицировали за допинг
На «Первом канале» рассказали про будущее популярных телешоу
Певец Евгений Осин пропал без вести
Россияне высказались за необходимость разумных трат на свадьбу
Спорт
Каррера vs Семин, Тарханов vs Гончаренко. Интриги 7-го тура РФПЛ Массимо Каррера уже проиграл два главных матча лета «Зениту» и ЦСКА, и третья осечка будет перебором
Авто
Почему может быть опасна забытая в машине бутылка воды Ранее «Авто Mail.Ru» уже рассказывал о последствиях оставленного в авто йогурта, на этот раз потенциальную угрозу может представлять обычная вода
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
«Когда-то и нас закроют» — Лариса Гузеева о «Давай поженимся!» Лариса Гузеева рассказала в интервью о том, как создается одно из самых популярных шоу на российском ТВ и какая судьба его ждет
Недвижимость
Как продать жилье, купленное в браке?
Военным разрешили изымать земли у граждан
Около 1,5 млн участков попадут под новую амнистию
Петербург сократит выдачу разрешений на строительство жилья
Леди
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд Как рассказали прессе люди из окружения бизнесмена, Роман и Юлия все чаще появляются вместе на светских тусовках.
Дети
Александра Урсуляк стала мамой в третий раз Звезда фильма «Время первых» родила сына.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь