В Латвии запретили продажу российских конфет «Мишка косолапый»
РИГА, 18 авг — РИА Новости. Суд в Латвии запретил продажу на территории страны конфет «Мишка косолапый» производства российской фабрики «Красный октябрь», сообщает
РИГА, 18 авг — РИА Новости. Суд в Латвии запретил продажу на территории страны конфет «Мишка косолапый» производства российской фабрики «Красный октябрь», сообщает
«После длительных судебных тяжб продажа в Латвии конфет “Мишка косолапый” производства российской фабрики “Красный октябрь” была запрещена», — говорится в сообщении.
Решение суда о запрете продажи российских конфет было вынесено 17 августа. Оно окончательное и обжалованию не подлежит.
Судебный процесс против российской фабрики начался пять лет назад по инициативе фабрики Laima, которая выпускает конфеты Lācītis Ķepainītis («Мишка косолапый»). Позже истцом выступила компания с норвежским капиталом Orkla Confectionery & Snacks Latvija, купившая латвийского производителя. Ответчиком выступал российский производитель «Красный октябрь» и латвийская фирма Russian Sweet, дистрибьютор «Красного октября» в республике.
На фантиках конфет обоих производителей есть картина российских художников Ивана Шишкина и Константина Савицкого «Утро в сосновом лесу». В Laima были недовольны тем, что их конфеты легко перепутать с латвийскими.
«Красный октябрь» с претензиями латвийских коллег не согласился, подал встречные иски и обвинил Laima в недобросовестной конкуренции. Эти претензии суд отклонил.