Самолет, на котором в 1942 году, предположительно, разбился директор Воронежского авиазавода Шенкман, будут искать под Нижним Тагилом
Екатеринбург. 18 августа.
Екатеринбург. 18 августа.
Департамент информационной политики губернатора региона сообщает, что в экспедиции примут участие члены региональных отделений общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» из Самарской, Курганской, Свердловской областей и Республики Татарстан.
«Поисковики намерены завершить поиски пропавшего в годы Великой Отечественной войны советского самолета ИЛ-2, в котором, предположительно, летели директор Воронежского авиационного завода Матвей Шенкман и заместитель главного инженера завода Л. Львов», — говорится в сообщении.
В мае 1942 года самолет вылетел в Нижний Тагил.
Обломки самолета в районе горы
«На месте крушения самолета были обнаружены два двигателя с номерами, шасси, фрагменты обшивки самолета, гильзы от сигнальной ракетницы, а также инструменты, пуговицы, монеты 1939 года и фрагменты человеческих останков», — сообщается в
Через два года участники отрядов нашли в месте обнаружения самолета орден Ленина. Он принадлежал директору Воронежского авиационного завод М. Шенкману, который первым наладил производство штурмовика ИЛ-2.
«В августе поисковики намерены поставить точку в этой истории», — сообщается в