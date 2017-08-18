Самолет, на котором в 1942 году, предположительно, разбился директор Воронежского авиазавода Шенкман, будут искать под Нижним Тагилом

Департамент информационной политики губернатора региона сообщает, что в экспедиции примут участие члены региональных отделений общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» из Самарской, Курганской, Свердловской областей и Республики Татарстан.

«Поисковики намерены завершить поиски пропавшего в годы Великой Отечественной войны советского самолета ИЛ-2, в котором, предположительно, летели директор Воронежского авиационного завода Матвей Шенкман и заместитель главного инженера завода Л. Львов», — говорится в сообщении.

В мае 1942 года самолет вылетел в Нижний Тагил. Из-за сложных метеоусловий в 50 км от Нижнего Тагила ИЛ-2 врезался в пику горы Шайтан.

Обломки самолета в районе горы Старик-Камень в 2015 году нашел житель Нижнего Тагила. Тогда местные поисковые отряды организовали первую экспедицию в этот район.

«На месте крушения самолета были обнаружены два двигателя с номерами, шасси, фрагменты обшивки самолета, гильзы от сигнальной ракетницы, а также инструменты, пуговицы, монеты 1939 года и фрагменты человеческих останков», — сообщается в пресс-релизе.

Через два года участники отрядов нашли в месте обнаружения самолета орден Ленина. Он принадлежал директору Воронежского авиационного завод М. Шенкману, который первым наладил производство штурмовика ИЛ-2.