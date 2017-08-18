Шесть тысяч человек выйдут на митинг в честь Дня флага в Краснодаре

Праздничный митинг станет центральным мероприятием, он начнется в 9:00 на Театральной площади — возле администрации города.

Праздник начнется с торжественного выноса триколора — полотнище размером 10 на 15 метров пронесет по периметру Театральной площади почетный караул Кубанского казачьего войска под звуки марша «Встречный» в исполнении военного оркестра Краснодарского военного гарнизона. Затем под звуки государственного гимна в воздух поднимется флаг России, а молодежь выпустит десятки разноцветных шаров.

В празднике на Театральной площади примут участие 6 000 человек — представители органов власти Краснодарского края и города, регионального отделения партии «Единая Россия» и «Молодой гвардии Единой России», краевых общественных объединений и политических партий, молодежных объединений, трудовых коллективов, а также казаки и военные.