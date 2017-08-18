В Павловском районе амбулатории подарили автомобиль
Нива стоимостью 500 тыс рублей заменила «УАЗ».
Нива стоимостью 500 тыс рублей заменила «УАЗ».
Казинская врачебная амбулатория получила в подарок от администрации райбольницы автомобиль «Нива» в среду, 16 августа. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил главный врач Павловской районной больницы Александр Королюк в пятницу, 18 августа.
Главврач лично проехал за рулем автомобиля до села Большие Казинки.
— Решение приобрести «Ниву» было хорошо обдумано. Для амбулатории нужна именно такая машина: прочная, надежная, повышенной проходимости. Чтобы доктор мог добраться до пациента в любую погоду, — рассказал Александр Королюк.
Автомобиль купили за счет средств райбольницы. По словам замглавы администрации района Елены Рублевской, одним из условий оказания медицинской помощи, особенно на селе, является доступность. Новая «Нива» как раз послужит достижению этих целей.