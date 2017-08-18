В Павловском районе амбулатории подарили автомобиль

Источник: РИА "Воронеж"

Казинская врачебная амбулатория получила в подарок от администрации райбольницы автомобиль «Нива» в среду, 16 августа. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил главный врач Павловской районной больницы Александр Королюк в пятницу, 18 августа.

Главврач лично проехал за рулем автомобиля до села Большие Казинки.

— Решение приобрести «Ниву» было хорошо обдумано. Для амбулатории нужна именно такая машина: прочная, надежная, повышенной проходимости. Чтобы доктор мог добраться до пациента в любую погоду, — рассказал Александр Королюк.