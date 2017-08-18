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16:03 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Впервые в День города метро и МЦК будут работать круглосуточно

Впервые в День города метро и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать круглосуточно, написал в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

Впервые в День города метро и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать круглосуточно, написал в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

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Осенью 2017 г. Москва отметит 870-летие. Мероприятия, приуроченные к юбилею, пройдут на площадках по всему городу с 1 по 10 сентября. Кульминацией праздника станет программа 9 и 10 сентября на ул. Тверская. Там откроются тематические площадки «Москва покоряет», «Москва строит», «Москва изобретает», «Москва открывает», «Москва созидает» и «Москва ставит рекорды».

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