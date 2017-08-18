Впервые в День города метро и МЦК будут работать круглосуточно

Впервые в День города метро и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать круглосуточно, написал в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

Осенью 2017 г. Москва отметит 870-летие. Мероприятия, приуроченные к юбилею, пройдут на площадках по всему городу с 1 по 10 сентября. Кульминацией праздника станет программа 9 и 10 сентября на ул. Тверская. Там откроются тематические площадки «Москва покоряет», «Москва строит», «Москва изобретает», «Москва открывает», «Москва созидает» и «Москва ставит рекорды».