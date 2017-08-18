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15:54 (мск), источник: ЕАН

На авиационный фестиваль «Крылья Урала» пустят специальный автобус

Добраться на авиационный фестиваль «Крылья Урала», который пройдет под Екатеринбургом в ближайшее воскресенье, можно будет на общественном транспорте, сообщили в пресс-службе Свердловского отделения ДОСААФ.

Автобус ДОСААФ будет ждать гостей фестиваля в 09:35 на станции Марамзино. На нем любители авиации доедут до Логиново. До станции Марамзино добраться можно на электричке.

В пресс-службе ДОСААФ рассчитывают, что доставят на место всех желающих: если одного рейса будет мало, пустят дополнительные. Проезд на этом автобусе бесплатный. По всем вопросам можно будет звонить Дарье по номеру 8−982−123−735. Доставка гостей в обратном направлении запланирована на 17:00.

Тех, кто пожелает отправиться на фестиваль на личном авто, организаторы ориентируют следующим образом.

«Если ехать из Екатеринбурга по Сибирскому тракту в сторону Тюмени, а потом свернуть по указателю на Каменск-Уральский, в селе Логиново сразу бросается в глаза огромный белый баннер — “Аэроклуб ДОСААФ”. Сворачиваем, не промахнувшись, едем прямо по дороге около 5 км и попадаем на аэродром», — рассказывают в пресс-службе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что во время фестиваля ожидается высший пилотаж на Як-52, демонстрационные полеты малой и сверхлегкой авиации. Зрители увидят аэробуксировку и запуск планеров с лебедки. Завершит фестиваль праздник аэростатов. Скорее всего, за определенную плату гости будут иметь возможность полетать на маленьких самолетах или на воздушных шарах.

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