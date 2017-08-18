На авиационный фестиваль «Крылья Урала» пустят специальный автобус
Добраться на авиационный фестиваль «Крылья Урала», который пройдет под Екатеринбургом в ближайшее воскресенье, можно будет на общественном транспорте, сообщили в
Добраться на авиационный фестиваль «Крылья Урала», который пройдет под Екатеринбургом в ближайшее воскресенье, можно будет на общественном транспорте, сообщили в
Автобус ДОСААФ будет ждать гостей фестиваля в 09:35 на станции Марамзино. На нем любители авиации доедут до Логиново. До станции Марамзино добраться можно на электричке.
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Тех, кто пожелает отправиться на фестиваль на личном авто, организаторы ориентируют следующим образом.
«Если ехать из Екатеринбурга по Сибирскому тракту в сторону Тюмени, а потом свернуть по указателю на
Напомним, что во время фестиваля ожидается высший пилотаж на Як-52, демонстрационные полеты малой и сверхлегкой авиации. Зрители увидят аэробуксировку и запуск планеров с лебедки. Завершит фестиваль праздник аэростатов. Скорее всего, за определенную плату гости будут иметь возможность полетать на маленьких самолетах или на воздушных шарах.