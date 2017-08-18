В Уфе в День государственного флага пройдет автопробег
Колонна автомобилей проследует через весь город.
Колонна автомобилей проследует через весь город.
22 августа в Уфе стартует автопробег, посвященный Дню государственного флага. В России этот праздник отмечается ежегодно с 1994 года, но выходным днем не является.
По столице Башкирии проедет автоколонна с государственной символикой. Начнется автопробег на площади перед ДК Моторостроителей по улице Первомайской, затем повернет на проспект Октября, далее проследует по улице Цюрупы и через улицу Заки Валиди прибудет в парк Ватан.
— На верхней парковке перед
Также организаторы обещают после финиша пробега раздавать в парке Ватан ленточки в цветах российского флага и запустить в небо воздушные шары.