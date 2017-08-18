В Уфе в День государственного флага пройдет автопробег

22 августа в Уфе стартует автопробег, посвященный Дню государственного флага. В России этот праздник отмечается ежегодно с 1994 года, но выходным днем не является.

По столице Башкирии проедет автоколонна с государственной символикой. Начнется автопробег на площади перед ДК Моторостроителей по улице Первомайской, затем повернет на проспект Октября, далее проследует по улице Цюрупы и через улицу Заки Валиди прибудет в парк Ватан.

— На верхней парковке перед Конгресс-холлом к участникам колонны присоединится пешая группа с флагами России и большим полотном триколор, — сообщают организаторы акции.