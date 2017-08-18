Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Здоровую полноту поставили под сомнение
"Работать стало невыносимо": ведущий "Пока все дома" о телеканале
СМИ сообщили о болезни Дорошиной: что с актрисой на самом деле
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
Как автомобиль превратился в орудие теракта в ЕвропеВ четверг автофургон врезался в толпу на пешеходной туристической улице Рамбла в центре Барселоны
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
В России впервые покажут новейшую планирующую бомбу – СМИ
Чёрный купальник: Канделаки показала тело в Крыму
Анжелика Варум восхитила поклонников элегантным платьем (фото)
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд
Счастливы вместе: Кудрявцева поделилась снимком с мужем
Тарзан показал, как выглядит супруга в жизни – СМИ
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
8Тень Земли
15:52 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе в День государственного флага пройдет автопробег

Колонна автомобилей проследует через весь город.

22 августа в Уфе стартует автопробег, посвященный Дню государственного флага. В России этот праздник отмечается ежегодно с 1994 года, но выходным днем не является.

По столице Башкирии проедет автоколонна с государственной символикой. Начнется автопробег на площади перед ДК Моторостроителей по улице Первомайской, затем повернет на проспект Октября, далее проследует по улице Цюрупы и через улицу Заки Валиди прибудет в парк Ватан.

— На верхней парковке перед Конгресс-холлом к участникам колонны присоединится пешая группа с флагами России и большим полотном триколор, — сообщают организаторы акции.

Также организаторы обещают после финиша пробега раздавать в парке Ватан ленточки в цветах российского флага и запустить в небо воздушные шары.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Сын Елены Яковлевой, весь покрытый тату, отправился в ЗАГС в черном
"Игра престолов": математик вычислил, кто из героев умрет последним
Во время теракта в Испании пострадала россиянка
В разработке международного стандарта блокчейна участвует ФСБ
СМИ: от главы МИД ФРГ требуют объяснений из-за встречи с Путиным
Российскую легкоатлетку дисквалифицировали за допинг
На «Первом канале» рассказали про будущее популярных телешоу
Певец Евгений Осин пропал без вести
Россияне высказались за необходимость разумных трат на свадьбу
Спорт
Каррера vs Семин, Тарханов vs Гончаренко. Интриги 7-го тура РФПЛ Массимо Каррера уже проиграл два главных матча лета «Зениту» и ЦСКА, и третья осечка будет перебором
Авто
Почему может быть опасна забытая в машине бутылка воды Ранее «Авто Mail.Ru» уже рассказывал о последствиях оставленного в авто йогурта, на этот раз потенциальную угрозу может представлять обычная вода
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
«Когда-то и нас закроют» — Лариса Гузеева о «Давай поженимся!» Лариса Гузеева рассказала в интервью о том, как создается одно из самых популярных шоу на российском ТВ и какая судьба его ждет
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Петербургский хостел за долги отдали банку
Военным разрешили изымать земли у граждан
Леди
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд Как рассказали прессе люди из окружения бизнесмена, Роман и Юлия все чаще появляются вместе на светских тусовках.
Дети
Александра Урсуляк стала мамой в третий раз Звезда фильма «Время первых» родила сына.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь