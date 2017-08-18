Лаборатории в Крыму смогут выявлять чуму и птичий грипп

«В стенах филиала теперь могут проводиться исследования по выявлению антител к вирусу гриппа птиц и ньюкаслской болезни птиц, а также по выявлению антител к вирусам африканской и классической чумы свиней иммуноферментным методом и выявлению вируса гриппа птиц», — подчеркнули в пресс-службе.

Лаборатории расширили возможности и в проведении исследований на соответствие техническим регламентам Таможенного союза, санитарным правилам и нормам, инструкциям, ГОСТам и методическим указаниям.

«Это касается определения токсичных элементов, радионуклидов, антибактериальных веществ и микотоксинов в пищевой продукции, сырье, зерне, комбикормах и кормах для животных», — отметили в пресс-службе.