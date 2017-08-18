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15:57 (мск), источник: РИА Крым

Лаборатории в Крыму смогут выявлять чуму и птичий грипп

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости (Крым). Лаборатории филиала Федерального центра охраны здоровья животных в Крыму смогут выявлять птичий грипп, африканскую чуму свиней (АЧС) и классическую чуму. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по РК и Севастополю.

«В стенах филиала теперь могут проводиться исследования по выявлению антител к вирусу гриппа птиц и ньюкаслской болезни птиц, а также по выявлению антител к вирусам африканской и классической чумы свиней иммуноферментным методом и выявлению вируса гриппа птиц», — подчеркнули в пресс-службе.

Лаборатории расширили возможности и в проведении исследований на соответствие техническим регламентам Таможенного союза, санитарным правилам и нормам, инструкциям, ГОСТам и методическим указаниям.

«Это касается определения токсичных элементов, радионуклидов, антибактериальных веществ и микотоксинов в пищевой продукции, сырье, зерне, комбикормах и кормах для животных», — отметили в пресс-службе.

Директор филиала Сергей Зайцев отметил, что эти новшества позволят в кратчайшие сроки выявлять и пресекать распространение на полуострове опасных для человека и животных инфекций.

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