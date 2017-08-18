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17:13 (мск), источник: ЮГА.ру

Замглавы Краснодара проведет онлайн-конференцию по подготовке к учебному году

Заместитель главы Краснодара Лилиана Егорова проведет онлайн-конференцию «Основные задачи городской системы образования в новом учебном году».

Конференция будет проводиться с 18 по 25 августа. На ней расскажут об особенностях нового учебного года, внедрении новых образовательных стандартов и готовности школ города к приему учащихся.

Лилиана Егорова родилась в 1974 году, работала начальником краевого управления ЗАГС. С 2004 по 2009 годы возглавляла департамент соцзащиты населения Краснодарского края. Занималась научной работой, была доцентом кафедры государственного и муниципального управления Кубанского института международного предпринимательства и менеджмента. Кандидатом политических наук. Удостоена медали «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени.

Как сообщали Юга.ру, в апреле 2016 года Лилиана Егорова заняла пост вице-мэра Краснодара по социальным вопросам.

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