Замглавы Краснодара проведет онлайн-конференцию по подготовке к учебному году

Конференция будет проводиться с 18 по 25 августа. На ней расскажут об особенностях нового учебного года, внедрении новых образовательных стандартов и готовности школ города к приему учащихся.

Лилиана Егорова родилась в 1974 году, работала начальником краевого управления ЗАГС. С 2004 по 2009 годы возглавляла департамент соцзащиты населения Краснодарского края. Занималась научной работой, была доцентом кафедры государственного и муниципального управления Кубанского института международного предпринимательства и менеджмента. Кандидатом политических наук. Удостоена медали «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени.