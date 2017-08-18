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16:43 (мск), источник: Югополис

Пилот «Формулы-1» на один день станет водителем гоночного такси в Сочи

Виталий Петров, первый россиянин, пробившийся на старт гонок Формулы-1, на фестивале «Зажигание-2017», в качестве пилота гоночного такси прокатит по «Сочи Автодрому» гостей мероприятия и болельщиков.

— Мне очень нравится идея подобных фестивалей. Зрители могут увидеть гонщиков вместе с боевой техникой, но не во время официальных соревнований, а в дружеской атмосфере, и даже потрогать эти автомобили, что в дни гонок практически невозможно. Например, наша программа SMP Racing представит на фестивале первый российский спортпрототип BR01 и формульный болид — настоящие боевые машины, участвовавшие в международных соревнованиях, — рассказал Виталий Петров.

Вместе с Петровым на автоспортивный фестиваль в Сочи приедет его партнёр по программе SMP Racing Антон Ладыгин. В 2014 году Ладыгин завоевал титул чемпиона European Le Mans Series в классе GTC, а затем выступил в марафоне «24 часа Ле-Мана», где пилотировал прототип BR01 категории LMP2 — первый в истории российского автомобиль для участия в гонках на выносливость, сообщили «Югополису» в пресс-службе автодрома.

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Как сообщал «Югополис», в последний уикенд лета — 25 и 26 августа — в Сочи состоится двухдневный фестиваль скорости и экстремальных автомобилей «Зажигание-2017». Зрители увидят захватывающие трюки, показательные выступления чемпионов России и победителей международных гонок, ретро-ралли, шоу стантрайдеров и другие спортивно-развлекательные мероприятия, сообщили «Югополису» в администрации города-курорта.

Одним из главных участников фестиваля станет каскадёр и стантрайдер Марат Канкадзе, победитель Олимпийских Экстремальных игр 2007, призёр чемпионата России по стантрайдингу, обладатель кубка «Самый безбашенный трюк» на стритбайк-фристайл контесте «Moscow Stunt Jam-2010».

Кроме того, обладатель первого приза Международного фестиваля каскадёров Александр Ковлёв в рамках фестиваля «Зажигание-2017» покажет новейший трюк, в ходе которого ему предстоит прыгнуть в горящий тоннель, длина которого шесть метров, с крыши автомобиля, мчащегося со скоростью 80 км/ч.

Среди команд-участниц фестиваля будет легендарный «КАМАЗ-мастер», многократный победитель ралли «Дакар» и «Шёлковый путь». Айрат Мардеев и Эдуард Николаев продемонстрируют, на что способны инженеры российской команды, а кульминацией их программы станет парный дрифт 10-тонных грузовиков.

Фестиваль стартует в Олимпийском парке 25 августа одновременно с началом ретро-ралли, и продолжится в субботу, 26 августа, ярким шоу участников Российской Серии Кольцевых Гонок — самого престижного национального первенства страны, показательными заездами MitJet и шоу каскадёров «Автородео». Кульминацией второго дня станут показательные выступления команд «КАМАЗ-мастер» и Red Bull, а также шоу дрифтеров из числа участников Российской Дрифт Серии.

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