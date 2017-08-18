В Петербурге скончался композитор, автор оперы «Горе от ума» Борис Гробовский

В ночь на 16 августа в Петербурге умер композитор Борис Грабовский. Лауреат Международных, всесоюзных и всероссийских конкурсов, участник В. О. В (сын полка), житель блокадного Ленинграда, ученик Дмитрия Шостаковича.

Трудный путь к музыке

Путь к музыкальному образованию у Бориса Гробовского получился не простой. Мальчик родился в 1932 году в Севастополе, а в 1935 году семья переехала в Ленинград, где через год репрессировали отца. А затем началась война.

Источник: Комсомольская правда

В блокадном Ленинграде Борису удалось выжить, а последние годы войны подросток служил в рядах Военно-морского флота сигнальщиком торпедного катера.

Уже тогда начало проявляться яркое музыкальное дарование ребенка. И на него обратили внимание военные музыканты. Он был принят воспитанником военного духового оркестра, где и прослужил до 1946 года.

По рекомендации военных музыкантов Бориса Грабовского приняли в 9 класс десятилетки при консерватории на фортепьянное отделение. Именно там он увлекся импровизацией и сочинением музыки. Именно тогда появились его первые инструментальные произведения.

Дружба с Шостаковичем

Источник: Комсомольская правда

Закончив теоретико-композиторский факультет Музыкального училища имени Римского-Корсакова, продолжить свое обучение в Ленинградской консерватории, как сын «врага народа» он не смог. Но в 1950 году ему удалось показать свои произведения Дмитрию Шостаковичу. И тот, оценив дарование Бориса Грабовского, стал его учителем, покровителем и большим другом.

Творчество

Борис Грабовский около 40 лет заведовал рубрикой в журнале «Нева» где знакомил молодых композиторов с текстами ленинградских поэтов, активно сотрудничал с Ленинградским радио и телевидением.

Литературно-музыкальная композиция на Ленинградском радио по произведениям Грибоедова легла в основу его оперы «Горе от ума».

<iframe width="100%%" height="360" scrolling="no" frameborder="no" src="https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/241985857&color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&visual=true?wmode=opaque"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Он автор более сотни вокальных произведений, среди которых вокальные циклы на стихи Пушкина, Рубцова и Есенина.

Им написаны: оратория «25-й час» и «письмо солдата к Богу», симфония «К Родине», концерт для фортепиано и оркестра, музыка для трех художественных и двух документальных фильмов, а также множество фортепианных и инструментальных произведений.

Источник: Комсомольская правда

В феврале 2017 года в Мариинском театре состоялась премьера его оперы «Горе от ума». Это стало своеобразным подарком автору к его 85-летию.

«Комсомольская правда» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Бориса Гробовского.