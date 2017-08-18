В Петербурге скончался композитор, автор оперы «Горе от ума» Борис Гробовский
Друг и ученик Дмитрия Шостаковича умер в городе на Неве.
Друг и ученик Дмитрия Шостаковича умер в городе на Неве.
В ночь на 16 августа в Петербурге умер композитор Борис Грабовский. Лауреат Международных, всесоюзных и всероссийских конкурсов, участник В. О. В (сын полка), житель блокадного Ленинграда, ученик Дмитрия Шостаковича.
Трудный путь к музыке
Путь к музыкальному образованию у Бориса Гробовского получился не простой. Мальчик родился в 1932 году в Севастополе, а в 1935 году семья переехала в Ленинград, где через год репрессировали отца. А затем началась война.
В блокадном Ленинграде Борису удалось выжить, а последние годы войны подросток служил в рядах
Уже тогда начало проявляться яркое музыкальное дарование ребенка. И на него обратили внимание военные музыканты. Он был принят воспитанником военного духового оркестра, где и прослужил до 1946 года.
По рекомендации военных музыкантов Бориса Грабовского приняли в 9 класс десятилетки при консерватории на фортепьянное отделение. Именно там он увлекся импровизацией и сочинением музыки. Именно тогда появились его первые инструментальные произведения.
Дружба с Шостаковичем
Закончив
Творчество
Борис Грабовский около 40 лет заведовал рубрикой в журнале «Нева» где знакомил молодых композиторов с текстами ленинградских поэтов, активно сотрудничал с Ленинградским радио и телевидением.
Он автор более сотни вокальных произведений, среди которых вокальные циклы на стихи Пушкина, Рубцова и Есенина.
Им написаны: оратория «25-й час» и «письмо солдата к Богу», симфония «К Родине», концерт для фортепиано и оркестра, музыка для трех художественных и двух документальных фильмов, а также множество фортепианных и инструментальных произведений.
В феврале 2017 года в Мариинском театре состоялась премьера его оперы «Горе от ума». Это стало своеобразным подарком автору к его 85-летию.
«Комсомольская правда» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Бориса Гробовского.