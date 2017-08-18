Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
Здоровую полноту поставили под сомнение
Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего голову куклы
СМИ сообщили о болезни Дорошиной: что с актрисой на самом деле
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
В России создали крупнейший экскаватор (фото)
В США сделают летающий автомобиль DeLorean
СМИ: В Киеве заявили о желании крымчан вернуться в состав Украины
«Сбросил и забыл»: СМИ о новейшей «умной» бомбе РФ
РФ уже не будет доброй: наших соседей ждет мрачное будущее - СМИ
США готовятся к массовому уничтожению долларов
46-летняя Кудрявцева показала счастливое фото с мужем - СМИ
Тарзан показал, как выглядит супруга в жизни – СМИ
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
1070 годовщина независимости Индии
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
16:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Подачу воды в Новошахтинск и Красный Сулин возобновили

В Ростовской области возобновлена подача воды Соколовского водохранилища в Красный Сулин и Новошахтинск, об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Насосные станции запустили в 13:20 после завершения мероприятий по очистке системы.

Как ранее сообщал «Ъ-Юг», 16 августа из-за ухудшения качества воды в Соколовском водохранилище города Новошахтинск и Красный Сулин остались без водоснабжения.

Специалисты Роспотребнадзора проводили отбор проб воды на развернутый анализ по микробиологическим и бактериологическим показателям. Мониторинг качества воды проводился ежечасно. Сейчас все показатели в норме.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 «Законы Вестероса — это законы нашего мира»
Россияне переживают «взрыв личной инфляции»
Киев назвал стоимость европейского «плана Маршалла» для Украины
Во время теракта в Испании пострадала россиянка
СМИ: от главы МИД ФРГ требуют объяснений из-за встречи с Путиным
Российскую легкоатлетку дисквалифицировали за допинг
Неизвестный напал с ножом на людей в финском Турку
В Москве нашли пропавшего певца Евгения Осина
Туристка из Австралии пережила теракты в трёх странах Европы
Спорт
Каррера vs Семин, Тарханов vs Гончаренко. Интриги 7-го тура РФПЛ Массимо Каррера уже проиграл два главных матча лета «Зениту» и ЦСКА, и третья осечка будет перебором
Авто
Почему может быть опасна забытая в машине бутылка воды Ранее «Авто Mail.Ru» уже рассказывал о последствиях оставленного в авто йогурта, на этот раз потенциальную угрозу может представлять обычная вода
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Как продать жилье, купленное в браке?
Военным разрешили изымать земли у граждан
Около 1,5 млн участков попадут под новую амнистию
Петербург сократит выдачу разрешений на строительство жилья
Леди
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд Как рассказали прессе люди из окружения бизнесмена, Роман и Юлия все чаще появляются вместе на светских тусовках.
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж 20-летняя Мария Сиротинская и ее избранник Влад Ситдиков стали героями нового выпуска программы «Мужское и женское» на Первом канале.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь