Подачу воды в Новошахтинск и Красный Сулин возобновили
В Ростовской области возобновлена подача воды Соколовского водохранилища в Красный Сулин и Новошахтинск, об этом сообщает
В Ростовской области возобновлена подача воды Соколовского водохранилища в Красный Сулин и Новошахтинск, об этом сообщает
Насосные станции запустили в 13:20 после завершения мероприятий по очистке системы.
Как ранее сообщал «Ъ-Юг», 16 августа
Специалисты Роспотребнадзора проводили отбор проб воды на развернутый анализ по микробиологическим и бактериологическим показателям. Мониторинг качества воды проводился ежечасно. Сейчас все показатели в норме.