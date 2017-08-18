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18:00 (мск), источник: Фонтанка

Телеканал Life прекратил вещание на петербургской частоте

Вместо телеканала Life в Петербурге с 18 августа началось вещание под брендом iz.ru — объединенной редакции телеканалов РЕН ТВ, Пятый канал, газеты «Известия».

Холдинг Life продолжает сокращать вещание: в пятницу стримовые потоки федеральных и городских новостей исчезли из петербургского эфира вместе с лейблом телеканала.

До осени на частоте будут транслироваться материалы мультимедийного информационного центра «Известия», а с 1 сентября частоту, как ранее писала «Фонтанка», займет новый городской канал «78».

Ранее на этой частоте вещал городской канал «СТО ТВ», входивший в «Балтийскую медиа-группу». После смерти ее основателя Олега Руднова контроль над БМГ взяла «Национальная Медиа Группа» (мажоритарным акционером является банк «Россия», которым владеют братья Ковальчуки).

НМГ, в свою очередь, передали петербургскую группу в оперативное управление своему структурному подразделению — «Ньюс Медиа», тогда возглавляемому Арамом Габреляновым. Новый топ-менеджер закрыл все газеты, входившие в группу, перепрофилировал радио, а потом закрыл и их. Дольше всего просуществовал канал Life78.

Канал «78» входит в единую информационную группу с РЕН ТВ, «Пятеркой» и «Известиями», которыми также владеет НМГ.

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