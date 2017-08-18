Телеканал Life прекратил вещание на петербургской частоте
Вместо телеканала Life в Петербурге с 18 августа началось вещание под брендом iz.ru — объединенной редакции телеканалов РЕН ТВ, Пятый канал, газеты «Известия».
Вместо телеканала Life в Петербурге с 18 августа началось вещание под брендом iz.ru — объединенной редакции телеканалов РЕН ТВ, Пятый канал, газеты «Известия».
Холдинг Life продолжает сокращать вещание: в пятницу стримовые потоки федеральных и городских новостей исчезли из петербургского эфира вместе с лейблом телеканала.
До осени на частоте будут транслироваться материалы мультимедийного информационного центра «Известия», а с 1 сентября частоту, как ранее писала «Фонтанка», займет новый городской канал «78».
НМГ, в свою очередь, передали петербургскую группу в оперативное управление своему структурному подразделению — «Ньюс Медиа», тогда возглавляемому Арамом Габреляновым. Новый
Канал «78» входит в единую информационную группу с РЕН ТВ, «Пятеркой» и «Известиями», которыми также владеет НМГ.