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20:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Пузатый турист лег на песок и повторил очертания горы

Пользователь Reddit под ником PastaManSan опубликовал фотографию неизвестного мужчины, который прилег на песке на фоне гор, напоминающих его собственные очертания. Менее чем за сутки пост набрал почти 50 тысяч очков и почти 500 комментариев.

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Несколько пользователей вспомнили английскую поговорку No man is an island (дословный перевод «человек — не остров», аналог русской поговорки «Один в поле не воин»). По их мнению, очевидно, что все-таки один человек-остров существует.

Другие констатировали, что отдыхающий турист смог достигнуть «слишком тесной связи с матерью-природой».

Некоторые юзеры предположили, что местные жители могут признать мужчину богом из-за поразительного сходства с горой.

Ранее пользователь Reddit разместил фото своей комнаты, на котором видна тень будто бы от профиля президента США Дональда Трампа. Автор записи заверил, что сходство случайно, однако посетители портала ему не поверили.

Sitting on the couch with a headache and an ice pack on my head when my girlfriend tells me not to move
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