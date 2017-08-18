Пузатый турист лег на песок и повторил очертания горы

Несколько пользователей вспомнили английскую поговорку No man is an island (дословный перевод «человек — не остров», аналог русской поговорки «Один в поле не воин»). По их мнению, очевидно, что все-таки один человек-остров существует.
Другие констатировали, что отдыхающий турист смог достигнуть «слишком тесной связи с матерью-природой».
Некоторые юзеры предположили, что местные жители могут признать мужчину богом из-за поразительного сходства с горой.
Ранее пользователь Reddit разместил фото своей комнаты, на котором видна тень будто бы от профиля президента США Дональда Трампа. Автор записи заверил, что сходство случайно, однако посетители портала ему не поверили.